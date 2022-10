iPhone ze złączem USB-C? Tak i to już w niedalekiej przyszłości. Apple, jak przyznają przedstawiciele firmy, nie ma wyboru.

UE górą. Apple będzie stosować złącze USB-C w iPhone'ach

Nadchodzące zmiany w strategii Apple są pochodną przepisów, nad którymi od dłuższego czasu pracowano w Unii Europejskiej. Na początku tego miesiąca informowaliśmy, że wreszcie udało się coś wypracować, a Parlament Europejski zdecydował, iż należy ustandaryzować złącze ładowania w urządzeniach mobilnych. To właśnie Apple od samego początku najmocniej krytykowało ten pomysł, ale najwyraźniej zaczyna godzić się z nałożonym na firmę obowiązkiem.

W rozmowie z The Wall Street Journal, zastąpienie Lightning przez USB-C potwierdził Greg Joswiak, wiceprezes Apple ds. globalnego marketingu. „Oczywiście będziemy musieli się dostosować, nie mamy wyboru” - stwierdził, płynnie przechodząc do tego, iż jest to rozwiązanie mające, w oczach Apple, więcej wad niż korzyści.

Kiedy iPhone z USB-C?

Można zastanawiać się tylko, kiedy pojawią się pierwsze iPhone'y z USB-C. Nowe przepisy są w tej kwestii jasne, w przypadku smartfonów producenci mają czas do końca 2024 roku. Później każdy model mający trafić do sprzedaży w państwach członkowskich UE będzie musiał posiadać właśnie ten port ładowania.

Wedle nieoficjalnych informacji Apple ma już za sobą pierwsze testy iPhone'ów z serii 15 wyposażonych w USB-C, a więc nie jest wykluczone, że istotna zmiana czeka sympatyków tej marki już w przyszłym roku. Apple ma też opcję oferowania iPhone'ów z USB-C tylko w państwach należących do UE, a gdzie indziej nadal z Lightning, ale to wydaje się mało prawdopodobne. Tak samo jak, przynajmniej jeszcze przez kilka lat, wydanie smartfona całkowicie pozbawionego złącza fizycznego i bazującego na ładowaniu bezprzewodowym.

Firma nadal nie jest zachwycona koniecznością porzucenia Lightning

Apple jest niezadowolone z tego, że odgórnie narzuca się firmie konieczność porzucenia autorskiego i w jej mniemaniu dobrego rozwiązania. Twierdzi też, w przeciwieństwie do europejskich polityków, że wprowadzane zmiany zamiast przyczynić się do ograniczenia elektrośmieci jeszcze zwiększą ich ilość.

A jakie jest Wasze zdanie? Nowe przepisy zmuszające wszystkich producentów sprzętu mobilnego do stosowania tego samego złącza ładowania są dobrym rozwiązaniem?

Źródło: theverge