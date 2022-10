Apple iPhone SE 4. generacji przyniesie zmieniony design. Nie znaczy to jednak, że mówiony o powiewie świeżości, bo gdzieś to już widzieliśmy.

iPhone SE 4. generacji w obudowie z 2018 roku

Osoby zastanawiające się, jaki kompaktowy smartfon wybrać często wybierają iPhone'a z linii SE. Ma to także ten atut, że można mówić o znacznie niższej cenie niż w przypadku innych propozycji Apple. Z drugiej strony trzeba liczyć się z kompromisami, także z archaicznym wyglądem. I raczej nic się nie zmieni.

iPhone SE 2022 zmusza użytkowników do godzenia się na obudowę znaną jeszcze z iPhone'a 8. Nie od dziś mówi się, że kolejna generacja tańszego iPhone'a przyniesie istotną zmianę. Opublikowane właśnie rendery nadchodzącego modelu potwierdzają (robi to także dobrze obeznany w planach Apple insider Jon Prosser) jednak, że również w tym przypadku otrzymamy coś dobrze znanego. iPhone SE 4. generacji zostanie zamknięty w obudowie z 2018 roku, z iPhone'a XR.

iPhone SE 4. generacji rendery

Co zaoferuje nowy iPhone SE?

Szykuje się zatem powrót do początków notcha. Ekran znacząco urośnie, bo z 4.7 cala do aż 6,1 cala. Ogólne gabaryty również, ale dzięki zauważalnie smuklejszym ramkom przeskok nie będzie ogromny - z 138.4 x 67.3 x 7.3 mm na 150.9 x 75.7 x 8.3 mm. Mimo wszystko trzeba będzie zrezygnować ze stwierdzeń, że linia iPhone SE to bardzo kompaktowe smartfony.

Więcej niewiadomych dotyczy tego, co będzie skrywało wnętrze obudowy. Na te informacje trzeba będzie poczekać, przynajmniej jeśli chodzi o coś wiarygodnego. Póki co padają sugestie na temat procesora A15 Bionic, wypadałoby oczekiwać też nieco większych zasobów pamięci RAM i oczywiście najnowszego oprogramowania. Możliwości fotograficzne też mogą być lepsze niż te oferowane przez iPhone'a XR, ale z oczywistych względów aparat będzie pojedynczy.

Co sądzicie o przesiadce linii iPhone SE na taki design?

Źródło: frontpagetech