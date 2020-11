Włoski urząd antymonopolowy zdecydował się nieco dokładniej sprawdzić, jak reklamy smartfonów Apple mają się do rzeczywistości. Wyciągnięte wnioski nie okazały się szczególnie optymistyczne dla producenta.

Wodoszczelność iPhone'ów znowu na cenzurowanym

Jak większość topowych smartfonów, iPhone'y są od pewnego czasu reklamowane jako wodoszczelne. Problem w tym, że obietnice są tu zdecydowanie bardziej okazałe niż rzeczywistość. Włoski rząd antymonopolowy miał zastrzeżenia do materiałów promujących modele iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro i iPhone 11 Pro Max. Były one reklamowane jako wodoszczelne od 1 do 4 metrów (w zależności od modelu), przy zanurzeniu przez maksymalnie 30 minut.

Zdaniem wspomnianego organu w komunikatach nie wyjaśniono jednak tego, że właściwość tę stwierdzono na bazie testów w określonych warunkach, kontrolowanych badaniach laboratoryjnych z użyciem idealnie czystej wody. Co więcej, producent jednocześnie stosował zapis, iż „gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych przez płyny”.

Włosi nałożyli na Apple grzywnę za dwie nieuczciwe praktyki biznesowe

Połączenie agresywnej praktyki handlowej i odmowy udzielenia pomocy gwarancyjnej w przypadku uszkodzenia smartfonów przez zalanie. Właśnie to uznano za sprzeczne z interesem i dobrem konsumentów. Włoski rząd antymonopolowy nałożył na Apple grzywnę w wysokości 10 mln euro i nakazał producentowi umieszczenie na swojej stronie internetowej informacji o wydanym postanowieniu.

Czy taka kara jest dla Apple dotkliwa? Póki co producent nie odniósł się do sprawy.

Źródło: @antitrust_it

