Zimowa wyprzedaż w sklepie GOG to nie tylko obniżki cen, ale również kilka darmowych gier mających zwiększać atrakcyjność całej akcji. Właśnie udostępniono kolejną z nich.

Iratus: Lord of the Dead do pobrania za darmo

I jeśli nastawialiście się na coś wiekowego, tym razem będziecie pozytywnie zaskoczeni. Przynajmniej pod tym względem. Ostatnią z czterech przygotowanych przez GOG darmowych gier jest bowiem Iratus: Lord of the Dead.

Jeśli ktoś nie kojarzy, to już dodajemy, że premiera tego tytułu odbyła się w kwietniu 2020 roku. Skorzystanie z promocji również w tym przypadku wymaga spełnienia jedynie dwóch warunków - posiadania konta na GOG oraz wyrobienia się w określonym czasie. Konkretnie w ciągu 48 godzin, najpóźniej do 5 stycznia do godziny 15:00 naszego czasu.

Iratus: Lord of the Dead, RPG z dobrymi ocenami

Trudno twierdzić, że na temat Iratus: Lord of the Dead wiele mówiło się przed czy po premierze. Gdy już jednak do tego dochodziło, z reguły wydźwięk był bardzo pozytywny. Ostatecznie produkcja ekipy Unfrozen może pochwalić się średnią ocen z recenzji na poziomie 78%, niewiele gorzej wygląda to w przypadku osądów graczy.

Iratus: Lord of the Dead to RPG z elementami roguelike oraz turowymi walkami. Gra pozwola wcielić się w tytułowego nekromantę Iratusa władającego armią nieumarłych. Cel? Zdobycie świata i doprowadzenie do tego, aby zapanowało nad nim królestwo śmierci. I chociaż armia może składać się z przedstawicieli aż 19 rodzajów pomocników (w tym zombie, wampiry, szkielety czy mumie), chociaż mają różne umiejętności, chociaż sam Iratus jest potężny, rozgrywka potrafi stanowić spore wyzwanie, zwłaszcza na wyższych poziomach trudności. Wiele osób, które zdecydowały się na sięgnięcie po Iratus: Lord of the Dead dopatruje się tu podobieństw do Darkest Dungeon.

