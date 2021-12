Chciałoby się jeszcze dłużej, ale to już ostatni dzień akcji przygotowanej z okazji świątecznej wyprzedaży na Epic Games Store. Na pocieszenie do odebrania naprawdę łakomy kąsek.

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy za darmo na Epic Games Store

„Jak pan spędzi Sylwestra?” Któż nie zna tego pytania, a w zasadzie kultowej już w polskim Internecie odpowiedzi. Epic Games Store zadbał o to, aby każdy posiadacz PC również mógł zagrać w grę Tomb Raider. I to nawet w więcej niż jedną. Kończąc świąteczną akcję z darmowymi grami zdecydowano się udostępnić Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy.

Co to oznacza? Mowa o pakiecie, w składzie którego znajdują się aż trzy gry i to w dopakowanych edycjach - Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration oraz Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition. Chcąc zapoznać się z tzw. nową trylogią Lary nie ma lepszej opcji niż właśnie Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy. Japońska wyspa, syberyjska tundra skrywająca sekret nieśmiertelności i peruwiańska dżungla czekają.

A gdyby ktoś jednak planował w sylwestra inne rozrywki, spokojnie. W tym przypadku na skorzystanie z oferty jest więcej czasu niż 24 godziny. Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy można przypisać do swojego konta przez tydzień, aż do 6 stycznia do godziny 17:00 naszego czasu.

Podsumowanie świątecznej wyprzedaży Epic Games Store

Zarządzający Epic Games Store jak obiecywali, tak zrobili. Chociaż z uwagi na fakt, iż dziś mowa o pakiecie, ostatecznie otrzymaliśmy 15 dni akcji, ale aż 17 darmowych gier. Oto krótkie przypomnienie, co można było zgarnąć.

Zaleźliście coś dla siebie? Która z propozycji wywołała u Was największy uśmiech?

Źródło: Epic Games Store, Square Enix