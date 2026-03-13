Milion razy wydajniejsze. NVIDIA zapowiada kolejne generacje kart graficznych

NVIDIA zapowiada kolejny gigantyczny skok technologiczny. Według zapowiedzi przyszłe karty graficzne mają być nawet milion razy wydajniejsze względem modeli GTX 1000. Kluczem do tej rewolucji nie będzie jednak sam sprzęt, lecz algorytmy i sztuczna inteligencja.

Podczas tegorocznej konferencji GDC John Spitzer, wiceprezes ds. technologii deweloperskich i wydajności w NVIDIA, przedstawił wizję przyszłości GPU. Według niego nowe karty będą nawet milion razy wydajniejsze od dotychczasowych generacji, zapowiadając prawdziwą rewolucję w grafice komputerowej.

Milion razy szybciej niż GeForce GTX 10

Głównym punktem prezentacji Spitzera była analiza postępu, jaki dokonał się od czasu premiery architektury Pascal (seria GeForce GTX 10) w 2016 r.

Wiceprezes NVIDII wskazał, że dzięki połączeniu nowatorskiego sprzętu (rdzenie RT i Tensor) z algorytmami AI (DLSS), firma osiągnęła już 10 000-krotny wzrost wydajności w Path Tracingu (realistycznego odwzorowania zachowania światła) w ciągu ostatniej dekady.

To jednak tylko przystanek na drodze do fotorealizmu. Spitzer ogłosił, że przyszłe układy GPU przyniosą jeszcze większy przełom, osiągając oszałamiającą, milionkrotną (1 000 000x) poprawę wydajności w porównaniu do generacji Pascal. Tak gigantyczny skok ma sprawić, że obrazy generowane w czasie rzeczywistym będą nieodróżnialne od rzeczywistości i jakością dorównają profesjonalnym produkcjom filmowym.

“Prawo Moore’a nie żyje” – czas na AI

Spitzer postawił sprawę jasno: tradycyjne zwiększanie mocy obliczeniowej poprzez sam rozwój krzemu dobiegło końca. "Prawo Moore’a nie żyje” – ogłosił, zaznaczając, że w ciągu jego życia nie zobaczymy już 100-krotnego wzrostu wydajności wynikającego z samej konstrukcji układów scalonych.

Aby zasypać przepaść między obecną grafiką a jakością filmową, NVIDIA zamiast na typową wydajność układów graficznych, stawia na algorytmy i sztuczną inteligencję. Przykładem tego jest najnowsza technologia DLSS 4.5, która potrafi wygenerować aż 23 z 24 pikseli obrazu, a także technika MFG 6x, która na jedną wyrenderowaną klatkę tworzy pięć dodatkowych za pomocą AI.

Gry z własną inteligencją

Prognozy Spitzera wykraczają poza samą liczbę klatek na sekundę. Przewiduje on, że w ciągu najbliższych lat praktycznie każda gra będzie wyposażona w wirtualnego asystenta AI, który pomoże graczom w nauce mechanik i zmniejszy poczucie znużenia.

Przykładem są już teraz inteligentni towarzysze w PUBG, którzy potrafią rozpoznawać mowę, odpowiadać głosem i działać taktycznie, wykorzystując lokalnie uruchamiane, zoptymalizowane modele językowe (SLM).