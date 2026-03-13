Rosjanie wrócą do budek? To plan polityka

W Rosji wraca pomysł ulicznych budek telefonicznych, ale w unowocześnionej wersji. Deputowany Dumy Państwowej Igor Antropenko sugeruje, by instalować publiczne telefony z dostępem do internetu.

Propozycja pojawiła się w czasie, gdy w centrum Moskwy utrzymują się zakłócenia w działaniu mobilnego internetu i połączeń telefonicznych. Jak podaje TASS, Antropenko wiąże pomysł z powtarzającymi się ograniczeniami, które utrudniają codzienne funkcjonowanie mieszkańców.

Deputowany z komisji Dumy Państwowej ds. przemysłu i handlu wskazał, że publiczne telefony mogłyby znów działać jako podstawowe zabezpieczenie, gdy sieci komórkowe są ograniczane. Zwrócił też uwagę, że mieszkańcy rosyjskich regionów przygranicznych żyją z podobnymi restrykcjami od dłuższego czasu.

Wyłączenia internetu w Moskwie: problemy z mapami, płatnościami i dostawami

Według TASS, przedłużające się przerwy w dostępie do mobilnego internetu w Moskwie uderzyły w usługi oparte na aplikacjach. Mieszkańcy mieli trudności m.in. z nawigacją, komunikatorami i zamawianiem dostaw.

Zakłócenia dotknęły także płatności. Gdy płatności mobilne przestawały działać, część sklepów i klientów przechodziła na gotówkę. Z kolei część dojeżdżających ratowała się papierowymi mapami albo pytaniem przechodniów o drogę, bo aplikacje do planowania tras i zamawiania przejazdów działały gorzej.

Antropenko przekonywał, że powrót do idei budek telefonicznych jest "dawno spóźniony", ale w nowym formacie może być pomocny - powiedział Antropenko, cytowany przez TASS, odnosząc się do koncepcji publicznych telefonów, które dodatkowo oferowałyby internet.

W jego ocenie takie rozwiązanie miałoby sens jako rezerwowy kanał łączności w sytuacjach, gdy dochodzi do ograniczeń sieci mobilnych.