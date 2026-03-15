  • Pamiętasz stare wyścigi? Musisz zagrać w gierkę Continental
Gry

Pamiętasz stare wyścigi? Musisz zagrać w gierkę Continental

Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
W latach 90. wyścigi samochodowe nie potrzebowały realistycznej grafiki ani setek przycisków. Wystarczył wąski pasek drogi, kilka kolorowych pikseli udających samochód i trzy klawisze. Resztę robiła wyobraźnia.

Dla wielu osób pierwsze motoryzacyjne emocje zaczęły się właśnie wtedy – na konsolach podłączonych do kineskopowych telewizorów. Pikselowy samochód przyspieszał, ekran przewijał się w nieskończoność, a gracze próbowali przejechać trasę jak najszybciej, unikając kolizji. Rekordy zapisywało się w zeszycie albo po prostu zapamiętywało. 

Choć od tamtej epoki minęły trzy dekady, styl retro przeżywa dziś drugą młodość. Pixel art i proste mechaniki wracają zarówno w niezależnych produkcjach, jak i w projektach tworzonych z okazji różnych jubileuszy. Jednym z nich jest internetowa gra przygotowana przez Continental z okazji 30 lat obecności firmy w Polsce. 

Retro wyścig w polskim stylu 

Stworzona gra to prosty wyścig arcade utrzymany w stylistyce pixel art. Zamiast nowoczesnych supersamochodów pojawiają się pojazdy dobrze znane z polskich dróg sprzed lat. Wśród nich są m.in.: Polonez Caro 2000 GLE (1993), Polonez Coupe 2000 (1983), Fiat 126p 650 (1978), a nawet Tarpan 233 Pick-up (1976). Łącznie gracz może wybierać spośród sześciu samochodów. Każdy z nich przeniesiono do świata 8-bitowej grafiki, dzięki czemu przypominają auta z dawnych gier wyścigowych. 

Trasy również nawiązują do realiów sprzed lat – są inspirowane polskimi drogami z czasów, gdy ruch był mniej intensywny, a krajobraz pełen charakterystycznych elementów epoki.

Jak zagrać?

Wejdźcie na stronę Continental z grą Droga do Retro Rywalizacji.

Mechanika gry jest celowo bardzo prosta – tak jak w klasycznych wyścigach sprzed dekad. Gracz wybiera samochód spośród dostępnych modeli, a następnie decyduje się na jedną z dwóch tras: DK2 na Warszawę lub DK47 na Zakopane. Pojazdem sterujemy przy pomocy strzałek. 

Continental - gra

Continental - gra

Celem jest przejechanie trasy jak najszybciej, unikając uszkodzeń samochodu. Jeśli auto zostanie zbyt mocno poturbowane, wynik nie trafi do rankingu. Najlepsi gracze pojawiają się w internetowej tabeli wyników, która pokazuje najszybsze czasy przejazdów. 

Dajcie znać, jaki uzyskaliście najlepszy wynik :)

  • avatar
    Yesusik
    0
    1:33.086

