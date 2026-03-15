Pamiętasz stare wyścigi? Musisz zagrać w gierkę Continental

W latach 90. wyścigi samochodowe nie potrzebowały realistycznej grafiki ani setek przycisków. Wystarczył wąski pasek drogi, kilka kolorowych pikseli udających samochód i trzy klawisze. Resztę robiła wyobraźnia.

Dla wielu osób pierwsze motoryzacyjne emocje zaczęły się właśnie wtedy – na konsolach podłączonych do kineskopowych telewizorów. Pikselowy samochód przyspieszał, ekran przewijał się w nieskończoność, a gracze próbowali przejechać trasę jak najszybciej, unikając kolizji. Rekordy zapisywało się w zeszycie albo po prostu zapamiętywało.

Choć od tamtej epoki minęły trzy dekady, styl retro przeżywa dziś drugą młodość. Pixel art i proste mechaniki wracają zarówno w niezależnych produkcjach, jak i w projektach tworzonych z okazji różnych jubileuszy. Jednym z nich jest internetowa gra przygotowana przez Continental z okazji 30 lat obecności firmy w Polsce.

Retro wyścig w polskim stylu

Stworzona gra to prosty wyścig arcade utrzymany w stylistyce pixel art. Zamiast nowoczesnych supersamochodów pojawiają się pojazdy dobrze znane z polskich dróg sprzed lat. Wśród nich są m.in.: Polonez Caro 2000 GLE (1993), Polonez Coupe 2000 (1983), Fiat 126p 650 (1978), a nawet Tarpan 233 Pick-up (1976). Łącznie gracz może wybierać spośród sześciu samochodów. Każdy z nich przeniesiono do świata 8-bitowej grafiki, dzięki czemu przypominają auta z dawnych gier wyścigowych.

Trasy również nawiązują do realiów sprzed lat – są inspirowane polskimi drogami z czasów, gdy ruch był mniej intensywny, a krajobraz pełen charakterystycznych elementów epoki.

Jak zagrać?

Mechanika gry jest celowo bardzo prosta – tak jak w klasycznych wyścigach sprzed dekad. Gracz wybiera samochód spośród dostępnych modeli, a następnie decyduje się na jedną z dwóch tras: DK2 na Warszawę lub DK47 na Zakopane. Pojazdem sterujemy przy pomocy strzałek.

Celem jest przejechanie trasy jak najszybciej, unikając uszkodzeń samochodu. Jeśli auto zostanie zbyt mocno poturbowane, wynik nie trafi do rankingu. Najlepsi gracze pojawiają się w internetowej tabeli wyników, która pokazuje najszybsze czasy przejazdów.

