Laptopy

Apple poszedł po rozum do głowy. Dla MacBooka Neo firma zmieniła podejście

przeczytasz w 2 min.
Michał Mielnik | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Apple jest znany z tego, że wymiany poszczególnych podzespołów potrafią kosztować sporo pieniędzy. W przypadku MacBooka Neo firma postawiła na konstrukcję, która powinna uprościć naprawę.

MacBook Neo jest sprzętem wyjątkowym zarówno dla samego producenta, jak i dla całego rynku. Konkurenci Apple mówią o “szoku”, a ten może wynikać nie tylko z ceny, ale i podejścia producenta do sprzętu. W scenariuszu, w którym laptop ma znaleźć zastosowanie między innymi w edukacji i wśród młodszych użytkowników, ważne są jakość wykonaia, ale i możliwości naprawy. 

Według analizy dokumentacji napraw opublikowanej w tym tygodniu w serwisie wsparcia Apple, wnętrze komputera zaprojektowano tak, by serwisowanie było prostsze niż w przypadku współczesnych MacBooków, w tym tych zaprezentowanych w tym samym tygodniu, jak MacBooki Pro z jednostkami z serii M5. 

Łatwiejsza wymiana podzespołów w MacBooku Neo 

Bazując na dokumentacji technicznej możemy zauważyć, że wymiana niemal każdego komponentu w MacBooku Neo jest prostsza i składa się na nią mniej etapów oraz narzędzi. Dotyczy to także baterii, która po zdjęciu osłony łatwiej wychodzi z konstrukcji. To ważne w szkołach, gdzie takie laptopy mogą być poddawane długotrwałemu wysiłkowi. 

Zamiast śrub i pasków kleju, postawiono w tym przypadku na osłonę i taśmy flex. Jeszcze większa zmiana dotyczy klawiatury. Ta w MacBooku Neo stanowi osobny komponent i nie jest zintegrowana z blokiem obudowy. W przypadku innych laptopów Apple stosuje rozwiązanie “top case”, które integruje górny element i zwiększa koszty wymiany. W przypadku zalania lub mechanicznego wyeksploatowania klawiatury łatwiej będzie wymienić ją na nową. 

Apple MacBook Neo pozwoli łatwiej wymienić klawiaturę

Użytkownicy MacBooków z końcówki lat 2010 ze względu na problemy z klawiaturą motylkową musieli nieraz zapłacić spore kwoty za wymianę elementu “top case”, a w pozwie zbiorowym użytkownicy chcieli odzyskać od Apple 395 dolarów. 

Apple nie pokazało jeszcze części do MacBooka Neo w swoim sklepie z podzespołami, ale podało ceny wybranych napraw. W tekście Ars Technica wskazano, że bateria poza gwarancją ma kosztować 149 dolarów (dla porównania: 199 dolarów w obecnych Airach i 229 dolarów w obecnych MacBookach Pro). Z kolei naprawa przypadkowego uszkodzenia ekranu lub zewnętrznej obudowy dla użytkowników AppleCare+ ma kosztować 49 dolarów, wobec 99 dolarów w innych MacBookach. Możemy więc spodziewać się niższych kosztów także w Polsce.

Sztuczna inteligencja Misja AI

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login