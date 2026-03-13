Laptopy Chuwi z podrobionym procesorem. Eksperci zajrzeli do środka

Kupujesz laptopa, który według specyfikacji ma nowy procesor, a w rzeczywistości okazuje się, że w środku znajduje się zamaskowany starszy układ. Na taką nietypową sytuację zwrócił uwagę serwis NotebookCheck, który przyjrzał się modelom Chuwi CoreBook Plus i CoreBook X.

Serwis NotebookCheck miał okazję sprawdzić dwa nowe modele chińskiego producenta Chuwi – Chuwi CoreBook Plus i Chuwi CoreBook X. Według producenta obydwaa laptopy mają korzystać z procesora AMD Ryzen 5 7430U. Dokładniejsze analizy wykazały jednak, że w rzeczywistości w środku znajduje się starszy układ AMD Ryzen 5 5500U.

Specyfikacja pozornie wskazuje na nowszy procesor

Producent promuje obydwa modele jako laptopy z procesorem AMD Ryzen 5 7430U, który został wprowadzony w 2023 r.



Na opakowaniu laptopa widnieje informacja o zastosowaniu procesora AMD Ryzen 5 7430U

W materiałach marketingowych, na stronach sklepów, w specyfikacjach technicznych, a nawet na naklejkach na obudowie laptopa można znaleźć informację o procesorze Ryzen 5 7430U. Co więcej, użytkownik widzi tę samą nazwę również w systemie operacyjnym, narzędziach diagnostycznych, a nawet w BIOS-ie.



Windows rozpoznaje procesor AMD Ryzen 5 7430U, ale sugeruje, że oferuje tylko 8 MB pamięci podręcznej L3



Specyfikacja procesora AMD Ryzen 5 7430U z aplikacji CPU-Z (widać, że układ dysponuje tylko 2x 4 MB pamięci L3)

Dla przeciętnego użytkownika wygląda to więc tak, jakby komputer rzeczywiście był wyposażony w deklarowany procesor.

Zamaskowany procesor

Bardziej spostrzegawczy zauważą, że niektóre elementy specyfikacji jednak nie zgadzają się z prawidłowymi wartościami. Chodzi o nazwę kodową procesora, ale też taktowanie Turbo i rozmiar pamięci podręcznej. To parametry typowe dla Ryzen 5 5500U, a nie dla modelu 7430U.

Redakcja postanowiła rozkręcić laptopa i sprawdzić, jaki układ został zamontowany na płycie głównej. W testowanych egzemplarzach zastosowano układ o oznaczeniu OPN 100-000000375, który według specyfikacji producenta oznacza model Ryzen 5 5500U. Dla porównania – prawdziwy Ryzen 5 7430U powinien mieć oznaczenie 100-000001471.

Ryzen 5 5500U vs Ryzen 5 7430U – czym się różnią?

Obydwa procesory są dość podobne i przeznaczone do laptopów średniej półki, ale różnią się specyfikacją.

Model AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 5 7430U Generacja Lucienne Barcelo R Rdzenie/wątki 6/12 (Zen 2) 6/12 (Zen 3) Taktowanie/Boost 2,1/4,0 GHz 2,3/4,3 GHz Pamięć L3 8 MB 16 MB Grafika Radeon (7 CU) Radeon (7 CU) TDP 15 W 15 W

Serwis NotebookCheck wskazuje, że różnica w specyfikacji może przekładać się nawet na ok. 20 proc. różnicy w wydajności między modelami. Dużo zależy od testu, ale w niektórych zastosowaniach może być to spora różnica.

Klienci mogą się skusić

Cena modelu CoreBook Plus wynosi około 400 euro, więc dla wielu użytkowników różnica w wydajności może nie być kluczowa. Problem polega jednak na czymś innym. Laptopy z procesorem Ryzen 5 7430U kosztują zazwyczaj 500–600 euro. Oznacza to, że informacja o takim procesorze w tańszym laptopie może wyglądać jak wyjątkowo atrakcyjna okazja – co może wpływać na decyzję zakupową.



Kadr z recenzji modelu Chuwi CoreBook X 7430U z kanału ChinaMobileMag w serwisie YouTube - też widać procesor Ryzen 5 7430U z 8 MB pamięci podręcznej L3

Wykrycie tej sytuacji w dwóch różnych modelach jednego producenta sugeruje, że nie musi to być pojedynczy błąd produkcyjny. W sieci można znaleźć recenzje laptopów, gdzie system Windows też zgłaszanie typową konfigurację procesora.