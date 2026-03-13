Laptopy

Laptopy Chuwi z podrobionym procesorem. Eksperci zajrzeli do środka

przeczytasz w 2 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Kupujesz laptopa, który według specyfikacji ma nowy procesor, a w rzeczywistości okazuje się, że w środku znajduje się zamaskowany starszy układ. Na taką nietypową sytuację zwrócił uwagę serwis NotebookCheck, który przyjrzał się modelom Chuwi CoreBook Plus i CoreBook X.

Serwis NotebookCheck miał okazję sprawdzić dwa nowe modele chińskiego producenta Chuwi – Chuwi CoreBook Plus i Chuwi CoreBook X. Według producenta obydwaa laptopy mają korzystać z procesora AMD Ryzen 5 7430U. Dokładniejsze analizy wykazały jednak, że w rzeczywistości w środku znajduje się starszy układ AMD Ryzen 5 5500U. 

Specyfikacja pozornie wskazuje na nowszy procesor 

Producent promuje obydwa modele jako laptopy z procesorem AMD Ryzen 5 7430U, który został wprowadzony w 2023 r.

Chuwi CoreBook Plus
Na opakowaniu laptopa widnieje informacja o zastosowaniu procesora AMD Ryzen 5 7430U

W materiałach marketingowych, na stronach sklepów, w specyfikacjach technicznych, a nawet na naklejkach na obudowie laptopa można znaleźć informację o procesorze Ryzen 5 7430U. Co więcej, użytkownik widzi tę samą nazwę również w systemie operacyjnym, narzędziach diagnostycznych, a nawet w BIOS-ie.

Chuwi CoreBook Plus
Windows rozpoznaje procesor AMD Ryzen 5 7430U, ale sugeruje, że oferuje tylko 8 MB pamięci podręcznej L3

Chuwi CoreBook Plus
Specyfikacja procesora AMD Ryzen 5 7430U z aplikacji CPU-Z (widać, że układ dysponuje tylko 2x 4 MB pamięci L3)

Dla przeciętnego użytkownika wygląda to więc tak, jakby komputer rzeczywiście był wyposażony w deklarowany procesor. 

Zamaskowany procesor   

Bardziej spostrzegawczy zauważą, że niektóre elementy specyfikacji jednak nie zgadzają się z prawidłowymi wartościami. Chodzi o nazwę kodową procesora, ale też taktowanie Turbo i rozmiar pamięci podręcznej. To parametry typowe dla Ryzen 5 5500U, a nie dla modelu 7430U.

Chuwi CoreBook Plus

Redakcja postanowiła rozkręcić laptopa i sprawdzić, jaki układ został zamontowany na płycie głównej. W testowanych egzemplarzach zastosowano układ o oznaczeniu OPN 100-000000375, który według specyfikacji producenta oznacza model Ryzen 5 5500U. Dla porównania – prawdziwy Ryzen 5 7430U powinien mieć oznaczenie 100-000001471. 

Ryzen 5 5500U vs Ryzen 5 7430U – czym się różnią? 

Obydwa procesory są dość podobne i przeznaczone do laptopów średniej półki, ale różnią się specyfikacją. 

ModelAMD Ryzen 5 5500UAMD Ryzen 5 7430U
GeneracjaLucienneBarcelo R
Rdzenie/wątki6/12 (Zen 2)6/12 (Zen 3)
Taktowanie/Boost2,1/4,0 GHz2,3/4,3 GHz
Pamięć L38 MB16 MB
GrafikaRadeon (7 CU)Radeon (7 CU)
TDP15 W15 W

Serwis NotebookCheck wskazuje, że różnica w specyfikacji może przekładać się nawet na ok. 20 proc. różnicy w wydajności między modelami. Dużo zależy od testu, ale w niektórych zastosowaniach może być to spora różnica.

Klienci mogą się skusić

Cena modelu CoreBook Plus wynosi około 400 euro, więc dla wielu użytkowników różnica w wydajności może nie być kluczowa. Problem polega jednak na czymś innym. Laptopy z procesorem Ryzen 5 7430U kosztują zazwyczaj 500–600 euro. Oznacza to, że informacja o takim procesorze w tańszym laptopie może wyglądać jak wyjątkowo atrakcyjna okazja – co może wpływać na decyzję zakupową.

Chuwi CoreBook X 7430U
Kadr z recenzji modelu Chuwi CoreBook X 7430U z kanału ChinaMobileMag w serwisie YouTube - też widać procesor Ryzen 5 7430U z 8 MB pamięci podręcznej L3

Wykrycie tej sytuacji w dwóch różnych modelach jednego producenta sugeruje, że nie musi to być pojedynczy błąd produkcyjny. W sieci można znaleźć recenzje laptopów, gdzie system Windows też zgłaszanie typową konfigurację procesora.

Sztuczna inteligencja Misja AI

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login