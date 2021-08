Kluczowe elementy Age of Empires IV są już gotowe. Nadszedł czas, by je przetestować. Zamknięta beta startuje już jutro.

Zagraj w Age of Empires IV – ruszają testy

Age of Empires IV to jeden z tych tytułów, na które fani RTS-ów czekają z wytęsknieniem od lat. Jego premiera jest już naprawdę blisko, a wybrani szczęściarze będą mogli rozpocząć zabawę już jutro. Dokładnie – 5 sierpnia startują zamknięte beta testy tej świetnie zapowiadającej się strategii.

Podczas 11 dni testów będziemy mogli przejść samouczka i rozgrywać bitwy na kilku różnych mapach o zróżnicowanej charakterystyce. Przejmując kontrolę nad jedną z ośmiu dostępnych cywilizacji (Abbasydzi, Anglia, Chiny, Francja, Mongołowie, Ruś, Sułtanat Delhijski i Święte Cesarstwo Rzymskie) staniemy do walki z ludzkimi przeciwnikami albo armiami sterowanymi przez sztuczną inteligencję.

Jak widzisz, będzie to okazja, by dokładnie przyjrzeć się tej produkcji, a dla twórców – szansa na to, by przedpremierowo sprawdzić, czy wszystko działa jak należy. Aby wziąć udział w testach musisz mieć komputer spełniający poniższe wymagania. Pamiętaj tylko, że nie są to jeszcze oficjalne wymagania nowego Age’a, a jedynie „specyfikacja testowa”.

Sprawdź wymagania Age of Empires 4 (beta):

System operacyjny: Windows 10

Procesor: Intel Core i5-4460T lub AMD FX-6300

Pamięć: 8 GB RAM

Karta graficzna: GeForce GTX 760 lub Radeon R7 260X

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to gra Age of Empires IV zadebiutuje 28 października. Już teraz możesz złożyć zamówienie przedpremierowe – na Steamie za swój egzemplarz zapłacisz 214,99 zł.

Źródło: PC Gamer, Xbox