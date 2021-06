Długo kazali nam czekać, ale wreszcie poznaliśmy dokładną datę premiery Age of Empires IV. Pozostało do niej już naprawdę niewiele czasu.

Kiedy premiera Age of Empires 4? Znamy dokładną datę

Nie ma sensu gadać o niczym – przejdźmy więc od razu do rzeczy: Age of Empires IV zadebiutuje 28 października 2021 roku. Taką dobrą wiadomością Microsoft pochwalił się w trakcie swojej konferencji zorganizowanej z okazji targów E3 2021.

Pierwsza od 16 lat (pomijając remastery) odsłona serii Age of Empires powstaje z myślą o pecetach. Będzie dostępna na platformach Steam oraz Windows Store. Już w dniu premiery trafi też do programu Xbox Game Pass na PC, więc jeśli opłacasz abonament, to unikniesz jakichkolwiek dodatkowych kosztów. To się nazywa świetna wiadomość!

A skoro już przy dobrych wiadomościach jesteśmy, to mamy jeszcze jedną. To świeżutki zwiastun z fragmentami rozgrywki, pokazujący piękno świata Age of Empires IV w rozdzielczości 4K. Zobacz…

Obejrzyj gameplay trailer Age of Empires IV z E3 2021:

W Age of Empires IV czekać będzie na ciebie 8 cywilizacji, 4 kampanie fabularne (na które złoży się łącznie 35 misji), 8 trybów rozgrywki wieloosobowej i narzędzia, pozwalające bawić się na własnych zasadach. Krótko mówiąc: jest na co czekać.

Źródło: Xbox