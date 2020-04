Jak możemy chronić swoje oczy przed niebieskim światłem? Co możemy zrobić, żeby wyświetlacze nie niszczyły naszego wzroku? Jak włączyć w systemie tryb nocny? Podpowiadamy!

Nie od dziś wiadomo, że niebieskie światło szkodzi naszym oczom. Ba – może prowadzić nawet do trwałego uszkodzenia wzroku. Zła wiadomość: praktycznie wszystkie urządzenia z wyświetlaczami, jakiej mamy wokół siebie, emitują takie światło. Dobra: nie jesteśmy wobec tego bezsilni. Jak sobie poradzić z tym problemem?

Jak chronić oczy przed komputerem i przed smartfonem?

Ochronę przed szkodliwą emisją światła niebieskiego zapewniają między innymi dobre monitory. Są one wyposażone w specjalne filtry, które obniżają ją do absolutnego minimum. Warto upewnić się co do ich obecności przy wyborze urządzenia dla siebie, a następnie z nich korzystać. Ale podstawowa rada mimo wszystko jest inna…

Podstawową radą, jaką można dać, jest po prostu ograniczenie patrzenia w ekrany, szczególnie nocą. Mniej dla zdrowia oczu, a bardziej dla spokojnego snu, najlepiej byłoby odłożyć telefon na co najmniej godzinę przed położeniem się do łóżka. Nie jesteśmy jednak naiwni ani oderwani od rzeczywistości. Wiemy, że wielu z nas zaczyna dzień ze smartfonem lub laptopem i ekrany tych urządzeń są też ostatnimi przedmiotami, jakie widzimy przed spaniem.

Dlatego, jeśli już musimy wlepiać wzrok w ekrany po zmroku, to korzystajmy z trybów nocnych oraz filtrów światła niebieskiego. Odpowiednie narzędzia do tego znajdziemy zarówno na komputerach, jak i urządzeniach mobilnych. Takie funkcje mają najpopularniejsze systemy.

Jak włączyć niebieskie światło w komputerze lub w telefonie?

Poniżej znajdziecie krótkie porady, jak włączyć filtr niebieskiego światła w tym lub innym systemie operacyjnym.

Jak włączyć wyświetlanie nocne w systemie Windows 10?

Włącz Ustawienia (np. poprzez skrót Win+I),

w polu wyszukiwarki wpisz „wyświetlanie nocne” i kliknij tę opcję,

możesz teraz włączyć filtr od razu albo ustalić harmonogram, według którego wyświetlanie nocne będzie aktywować się automatycznie. Możesz również ustalić „siłę” działania, czyli jak mocno odfiltrowywane ma być światło niebieskie.

Informacja: przycisk wyświetlania nocnego możesz również znaleźć w panelu powiadomień (ikona w prawym dolnym rogu paska zadań).

Jak włączyć podświetlenie nocne w systemie Android?

Włącz Ustawienia,

przejdź do sekcji „Wyświetlacz”, a następnie wybierz opcję „Podświetlenie nocne”,

możesz teraz ustalić harmonogram automatycznego aktywowania i dezaktywowania podświetlenia nocnego albo ręcznie włączyć ten tryb (w tym samym miejscu możesz go później wyłączyć). Istnieje również możliwość dostosowania intensywności.

Informacja: przycisk podświetlenia nocnego możesz również znaleźć w panelu szybkich ustawień (rozwijanym od góry ekranu).

Jak włączyć Night Shift w systemie macOS?

Włącz główne menu Apple,

przejdź do sekcji „Preferencje systemowe” i włącz opcję „Monitory”,

przejdź do karty „Night Shift”,

teraz możesz ustalić harmonogram automatycznej zmiany kolorów na cieplejsze, aktywować tryb nocny natychmiastowo (aż do wschodu słońca) oraz wybrać jak bardzo intensywne ma być działanie tej funkcji.

Informacja: przełącznik Night Shift możesz również znaleźć w Centrum powiadomień (ikona w prawym górnym rogu ekranu).

Jak włączyć Night Shift w systemie iOS?

Włącz Ustawienia,

przejdź do sekcji Ekran i jasność, a następnie do Night Shift,

teraz możesz włączyć tę funkcję lub ustawić dla niej harmonogram, jak również dostosować do własnych preferencji temperaturę kolorów.

Informacja: funkcja Night Shift działa domyślnie od zachodu do wschodu słońca.

Dlaczego trzeba chronić wzrok przed niebieskim światłem?

Na początek kilka słów wprowadzenia. Siatkówki w naszych oczach mają fotoreceptory (czyli receptory pochłaniające światło), które potrzebują do prawidłowej pracy molekuł zwanych retinalami. Odpowiadają one za rejestrację światła, co pozwala na późniejsze przekazywanie informacji do mózgu.

Żaden z elementów ludzkiego oka nie jest w sanie blokować ani całkowicie odbijać niebieskiego światła. Ono zaś w dużych ilościach sprawia, że retinale rozkładają się na toksyczne molekuły – niebezpieczne dla naszych oczu, bo prowadzące do uszkodzenia fotoreceptorów, a te nie są w stanie się regenerować. W efekcie nasze oczy są zmęczone, a sprawność widzenia – znacząco się pogarsza. Ostatecznie uszkodzone receptory wzrokowe mogą doprowadzić do zwyrodnienia plamki żółtej i w efekcie: do trwałej ślepoty.

Gdybyśmy się cofnęli o kilkadziesiąt czy nawet kilkanaście lat, to zauważylibyśmy, że (polegające na „śmierci” fotoreceptorów) zwyrodnienie plamki żółtej (w skrócie: AMD) dotykało w przeważającej większości osób powyżej 70. roku życia. Dzisiaj wygląda to zupełnie inaczej i problemy ze wzrokiem na skutek AMD coraz częściej dopadają osoby młodsze. Dzieje się tak ze względu na wzmożone korzystanie z urządzeń elektronicznych, których wyświetlacze emitują właśnie niebieskie światło.

Mówiąc najprościej: jeśli nie chcesz mieć problemu ze wzrokiem ani ze snem, ogranicz patrzenie w ekrany po zmroku, a jeżeli już musisz na nie patrzeć, to włącz chociaż na swoich urządzeniach tryb nocny.

Na koniec dobra wiadomość. Okazuje się mianowicie, że pewna forma witaminy E – alfa-tokoferol – może skutecznie chronić nasze fotoreceptory przed uszkodzeniami. Możliwe więc, że wkrótce uda się przygotować suplement lub krople, zwiększające bezpieczeństwo naszego wzroku. Nie pozostaje nic innego jak tylko trzymać kciuki i na razie stosować się do wcześniej wspominanych rad.

Źródło: University of Toledo, Forbes, AllAboutVision, informacja własna

