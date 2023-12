Coraz więcej spraw urzędowych można załatwić za pomocą internetu, bez wychodzenia z domu. Ich lista dynamicznie rośnie, a my zachęcamy do sprawdzenia, jakie konkretnie sprawy można załatwić w ten sposób.

Internet sprawia, że nie trzeba już wychodzić z domu, by realizować rozmaite sprawy urzędowe. Oszczędzony czas możemy wykorzystać na przykład na relaksujące zajęcia, spotkania ze znajomymi czy naukę czegoś nowego. Dobra wiadomość jest taka, że liczba urzędowych spraw, które można załatwić online bardzo szybko rośnie.

Załatwiaj urzędowe sprawy przez internet

Nie wszystkie sprawy urzędowe można załatwić przez internet, ale ich lista jest naprawdę długa. To zarówno tematy związane z dokumentami tożsamości czy wypisami z krajowych rejestrów, jak i kwestie meldunkowe czy związane z programami społecznymi.

Zaznaczmy przy tym, że procedury urzędowe, które wiążą się z wydaniem dokumentów, mogą być realizowane on-line tylko w połowie. Czyli składanie wniosku odbywa się elektronicznie, ale po odbiór należy udać się osobiście, co w pewnych sytuacjach jest zrozumiałe i bezpieczniejsze niż przesyłanie pocztą.

Co poza tym? Ano dodatkowo Portal Pacjenta pozwala wygodnie przeglądać informacje na temat zdrowia (wystawione recepty, historię wizyt u lekarzy, zrealizowane szczepienia czy też uzyskane zwolnienia), a portal biznesowy – realizować sprawy związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Potrzebny będzie Profil Zaufany. Przyda się też mObywatel

Profil Zaufany to coś jak cyfrowy dowód osobisty Polaka. To zbiór danych pozwalających zidentyfikować ciebie jako obywatela – możesz z niego skorzystać, aby potwierdzić swoją tożsamość, ale też by podpisać urzędowy wniosek. W osobnym artykule pisaliśmy więcej o Profilu Zaufanym - jak go założyć i co nam daje.

Warto też zainstalować aplikację mObywatel na swoim telefonie. Dzięki temu podstawowe sprawy załatwisz nawet bez uruchamiania komputera.

E-administracja po polsku. Oto co załatwisz przez Internet

Poniżej przedstawiamy listę spraw, które możesz załatwić przez Internet. Klikając link, przejdziesz na stronę pozwalającą ci zrobić to, czego potrzebujesz. Dla wygody podzieliliśmy sprawy według kilku kategorii: dokumenty i zaświadczenia, meldunek i nieruchomości, firma i podatki, zdrowie, podróże i transport, dla kierowców oraz dla rodziców.

dokumenty i zaświadczenia:

meldunek i nieruchomości:

firma i podatki:

zdrowie:

podróże i transport:

dla kierowców:

dla rodziców:

Jak widzisz, lista jest długa, a do tego regularnie jest wydłużana. Czego jeszcze twoim zdaniem na niej brakuje?

Źródło: gov.pl, inf. własna