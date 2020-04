Zapewne wielu z nas korzystało wcześniej z możliwości zakupów spożywczych przez internet. Teraz ta forma zakupów stała się jeszcze bardziej popularna - do tego stopnia, że wręcz... ciężko z niej skorzystać.

Zakupy spożywcze przez sieć to idealne rozwiązanie na czas pandemii. Teraz szczególnie warto ograniczyć wyjścia z domu, a zwłaszcza wizyty w sklepach, gdzie jesteśmy narażeni na kontakt z potencjalnymi nosicielami wirusa.

Zakupy spożywcze online w czasie pandemii - zmiany

W wielu sklepach zniknęły opcje płatności przy odbiorze , nie tylko gotówką, ale nawet i kartą. Zwykle trzeba zapłacić z góry, w niektórych przypadkach w grę wchodzi wyłącznie płatność kartą (brak opcji szybkiego przelewu czy BLIK!).

Drugą istotną zmianą jest... brak wolnych terminów. Nic dziwnego, że ta forma robienia zakupów stała się obecnie najpopularniejsza. Pomimo zatrudniania nowych pracowników, sklepy po prostu nie nadążają z dowozem - jeśli już uda nam się trafić na wolny termin, może się okazać, że najbliższa data jest za... 2 tygodnie. Warto też wspomnieć o opcji zrobienia zakupów online i odbiorze ich w sklepie - tutaj znacznie łatwiej trafić na wolny termin.

Ze względu na ilość zamówień wiele sklepów ograniczyło dostawy tylko do wybranych lokalizacji

Wprowadzono dostawy bezkontaktowe - dostawcy nie wchodzą do mieszkań i domów, zostawiają zakupy pod drzwiami i zachowują bezpieczną odległość.

Gdzie zrobić zakupy spożywcze online?

1. Duże sieci spożywcze z opcją sprzedaży online i dowozu do domu

Takie jak Carrefour, Piotr i Paweł, Auchan czy Tesco od dawna oferują możliwość dokonania zakupów spożywczych online z dowozem do domu. Niestety nie w każdym mieście taka możliwość istnieje - aby to sprawdzić należy wejść na stronę, podać swoją lokalizację i zweryfikować, czy usługa jest u ciebie wykonywana.

2. Sklepy działające wyłącznie w internecie (z dowozem do domu)

Warto pamiętać, że oprócz największych graczy na rynku, istnieją również sklepy, które zajmują się wyłącznie sprzedażą w internecie np. Frisco.pl, DoDomku.pl, czy Polski Koszyk. Zanim jednak zaczniemy kompletować koszyk warto zapoznać się z możliwością dostawy pod nasz adres oraz z (ewentualnymi) ograniczeniami w dowozie.

Możesz wybierać spośród tysięcy produktów z wyjątkiem artykułów w szklanych pojemnikach, a także wymagających przewożenia w specjalnych warunkach (mięso, mrożonki itp.). Wszystkie produkty, które nie mogą być dostarczone pod wskazany adres, zostały ukryte (źródło: Frisco.pl)

3. Aplikacje/usługi umożliwiające zakupy online z dowozem, nawet w sklepach gdzie bezpośrednio nie ma takiej opcji

Usługi takie jaki Szopi pozwalają na dowóz zakupów nawet z takich sklepów, które normalnie nie oferują sprzedaży produktów spożywczych online - np. z Biedronki, czy też Lidla (Lidl ma swój sklep online, ale nie ma tam artykułów spożywczych). Z Szopi możemy skorzystać zarówno przez stronę www, jak i aplikację - zarówno w wersji na Androida i iOS.

Jak ustalane są ceny? W miarę możliwości Szopi współpracuje z supermarketami, aby oferować takie same ceny, jakie można znaleźć w sklepie. Supermarkety te oznaczone są symbolem „takie same ceny w sklepie”. We wszystkich innych przypadkach stosujemy ceny, które mogą być wyższe niż ceny w danym sklepie. (źródło: Szopi)

Pomimo, że za zakupy możemy zapłacić tu więcej, to znacznie łatwiej trafić tu w wolny termin dostawy niż w oficjalnych kanałach sprzedaży sieci sklepów. Dla osób poszukujących pracy interesującą wiadomością może być to, że można zostać tzw. shopperem, czyli osobą wykonującą zakupy dla klientów Szopi.

