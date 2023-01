W samochodzie jest zimno, a zanim układ zdąży się rozgrzać i rozprowadzić ciepło po kabinie jesteś już w połowie swojej trasy? Jest na to rozwiązanie. Samochody elektryczne mają w tej kwestii ogromną przewagę nad spalinowymi.

Ile zajmuje nagrzanie kabiny w samochodzie elektrycznym i spalinowym?

Odpowiedzieć na to pytanie postanowił kanał Truck King na YouTube. Do przeprowadzenia testu wykorzystano Dodge-a Grand Caravan z 2015 roku napędzanego silnikiem spalinowym oraz nowoczesnego Forda F-150 Lightning.

Warunki na zewnątrz były podobne do tych, kiedy w Polsce wsiadamy do zimnego samochodu i liczymy na jak najszybsze rozgrzanie się silnika. Punkt początkowy stanowiła temperatura ok. 1 st. C, natomiast końcowy do osiągnięcia w kabinie ok. 18 st. C.

Elektryk nie ma sobie równych

Spalinowy Dodge Grand Caravan potrzebował ponad 14 minut, aby temperatura w jego kabinie osiągnęła komfortową dla kierowcy. Oczywiście samochód w tym czasie stał w miejscu, silnik zatem pracował na wolnych obrotach.

Jak wypadła elektryczna konkurencja? Tak, jak można się było tego spodziewać - szczególnie, że Ford F-150 Lightning jest wyposażony w grzałkę rezystancyjną, a nie klasyczną pompę ciepła (jest to rozwiązanie bardziej energochłonne). W związku z tym, F-150 Lightning osiągnął temperaturę we wnętrzu ok. 18 st. C już po niewiele ponad 4 minutach i 30 sekundach.

Duża przewaga elektryków nad spalinówkami

Wydłużony czas potrzebny do osiągnięcia komfortowej temperatury w kabinie samochodu spalinowego jest bez wątpienia wadą, która działa na korzyść elektryków posiadających generalnie sprawniejsze systemy nagrzewania.

Czy jednak to stanowi istotny czynnik, który przemawia nad zakupem auta na prąd? Z jednej strony - nie. Z drugiej natomiast w połączeniu z często dużo bardziej atrakcyjnym przyspieszeniem i (jak w przypadku coraz tańszej Tesli) możliwości sterowania samochodem ze smartfona - może się okazać, że elektryki mają całkiem dużo zalet, które przysłaniają wszelkie, którymi legitymują się spalinówki.

Źródło: YouTube @Truck King