Zasilacz to jeden z kluczowych, choć niedocenianych elementów komputera. Właściwy wybór sprzętu wpływa nie tylko na dostarczanie energii do podzespołów, ale także na stabilność pracy całego systemu. Doradzamy, jak dobrać odpowiedni zasilacz z oferty GIGABYTE.

Podczas składania komputera najczęściej skupiamy się na procesorze, płycie głównej czy karcie graficznej, które bezpośrednio wpływają na wydajność sprzętu. Zdarza się jednak, że pomijamy zasilacz i decydujemy się na podstawową jednostkę, mimo iż jego rola znacznie wykracza poza samo dostarczanie energii. Obecnie zasilacz ma kluczowy wpływ na stabilność systemu, kulturę pracy, a nawet pobór mocy i wysokość rachunków za prąd.

Wybór zasilacza może nie należeć do najłatwiejszych, zwłaszcza jeśli brakuje nam doświadczenia w składaniu komputerów. Żeby ułatwić zadanie, przygotowaliśmy prosty poradnik, w którym na przykładzie modeli GIGABYTE podpowiadamy, jak dopasować odpowiedni zasilacz do konkretnej konfiguracji.

Zasilacz do domowego komputera

Zwykły, domowy lub biurowy komputer najczęściej bazuje na mniej wydajnych podzespołach, które nie pobierają dużo energii. Najczęściej mamy do czynienia z podstawowym procesorem ze zintegrowanym układem graficznym, dyskiem SSD pod SATA lub M.2 i małą obudową typu tower. Taka konfiguracja nie pobiera dużo energii – najczęściej będzie to ok. 100-200 W.

Bez problemu sprawdzą się tutaj zasilacze, które można kupić w atrakcyjnych cenach. Warto jednak zwrócić uwagę, aby był to markowy sprzęt, który wyróżnia się dobrą jakością wykonania i nie będzie sprawiał problemów ze stabilnością działania systemu. Dobrze upewnić się, jaki typ zasilacza można zamontować w obudowie (w większości przypadków będzie to standardowa konstrukcja typu ATX).

źródło: materiały partnera

Dobrym wyborem może być zasilacz GIGABYTE GP-P450B o mocy 450 W lub GP-P550B o mocy 550 W, szczególnie jeśli planujemy późniejszą modernizację sprzętu. Obydwa modele oferują niezbędne zabezpieczenia i charakteryzują się podstawową sprawnością energetyczną (certyfikat 80 PLUS Bronze). Sporym atutem jest cichy wentylator, który zapewni bezproblemową pracę komputera bez uciążliwego hałasu.

Zasilacz do taniego komputera do gier

Komputer do grania to jedna z najczęściej spotykanych konfiguracji w naszych domach. Przy okazji jest to też konfiguracja, gdzie zasilacz ma już dużo większe znaczenie – w takich zestawach znajdziemy wydajniejszy procesor i samodzielną kartę graficzną, które wpływają na dużo wyższe zapotrzebowanie na energię elektryczną. Nawet tańsze zestawy do gier wyróżniają się odpowiednio wyższym zapotrzebowaniem na prąd (często jest to już 300, 400, a nawet 500 W).

Wybierając zasilacz do taniego komputera do grania, warto zdecydować się na mocniejszy model z nieco wyższej półki. Polecamy zwrócić uwagę na lepszą konstrukcję, przekładającą się na stabilniejszą, mniej awaryjną pracę. Ze względu na bardziej złożone konfiguracje dobrym pomysłem będą też jednostki z modularnym okablowaniem, które ułatwi składanie komputera i poprawi cyrkulację powietrza wewnątrz obudowy. Takie zasilacze często wyróżniają się też dłuższą gwarancją.

źródło: materiały partnera

Bardzo dużą popularnością cieszy się model GIGABYTE GP-P650G o mocy 650 W. Jednostka wyróżnia się wysoką sprawnością energetyczną (80 PLUS Gold), co przekłada się na niższy pobór mocy i mniejsze rachunki za prąd. Do chłodzenia elektroniki wykorzystano cichy wentylator. Oczywiście nie mogło też zabraknąć kompletu zabezpieczeń. Wysoką jakość wykonania potwierdza również długa, 5-letnia gwarancja producenta.

Jeśli planujecie późniejszą modernizację komputera, warto wybrać mocniejsze modele, np. GIGABYTE GP-P750GM o mocy 750 W lub GIGABYTE GP-P850GM o mocy 850 W. Producent zastosował tutaj usprawnioną konstrukcję, która nie będzie sprawiać problemów ze stabilnością działania komputera. Dodatkowym atutem jest całkowicie modularne okablowanie.

Zasilacz do wydajnego komputera do gier lub pracy

Najnowsze i najwydajniejsze komputery do grania i pracy korzystają z najwydajniejszych podzespołów. Niestety, bardzo często są to też najbardziej energochłonne komponenty, które stawiają przed zasilaczem dużo wyższe wymagania – śmiało można założyć, że dobry, wydajny komputer do grania pobiera z gniazdka nawet 600-800 W mocy.

Na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim na odpowiednią moc zasilacza, zwłaszcza jeśli planujemy w przyszłości modernizację komputera, na przykład wymianę procesora lub karty graficznej na mocniejsze generacje. Dobrym pomysłem będą modele z długim modularnym okablowaniem, które pozwoli na podłączenie komponentów w większych obudowach. Warto jednak już brać pod uwagę zasilacze zgodne ze standardem ATX 3.0, wyposażone w nowoczesną 16-pinową wtyczkę PCIe 5.0, która ułatwia podłączenie najnowszych kart graficznych GeForce RTX 4000.

źródło: materiały partnera

Szczególnie ciekawą propozycją jest model GIGABYTE UD750GM PG5 o mocy 750 W. Jeśli jednostka okazałaby się niewystarczająca, w ofercie producenta znajdziemy też mocniejsze wersje: GIGABYTE UD850GM PG5 850 W i GIGABYTE UD1000GM PG5 1000 W. Jednostki wyróżniają się świetną jakością wykonania z wysoką sprawnością 80 PLUS Gold, modularnym okablowaniem i wtyczką PCIe 5.0. Do chłodzenia elektroniki wykorzystano cichy wentylator o średnicy 120 mm. Mówimy o modelach z górnej półki, więc nie musimy obawiać się o awaryjność sprzętu. Dobrą jakość wykonania potwierdza też długa, 5-letnia gwarancja producenta.

Zasilacze GIGABYTE

Wybór odpowiedniego zasilacza to istotna kwestia przy składaniu komputera. Warto jednak wybrać odpowiednią jednostkę do przeznaczenia zestawu – dobrze, aby był to markowy sprzęt, a jego moc i funkcjonalność była dostosowana do zastosowania zestawu. Nie każdy lubi przepłacać, ale nie powinniśmy też przesadnie oszczędzać na sprzęcie.



GIGABYTE ma w swojej ofercie całą gamę zasilaczy – o mocy od 450 do 1600 W, więc każdy zainteresowany powinien znaleźć coś dla siebie. Dostępne modele zostały podzielone na różne segmenty, więc potencjalnym zainteresowanym będzie łatwiej wybrać odpowiadający sprzęt. Co ważne, producent udziela na jednostki długą gwarancję, więc nie będziemy musieli obawiać się o ich awaryjność.

