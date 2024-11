Intel przygotowuje się do premiery kart graficznych ARC z generacji Battlemage. Według najnowszych przecieków, nowe modele mogą zostać zaprezentowane wcześniej niż konkurencyjne modele GeForce i Radeon.

Na rynku kart graficznych dominują NVIDIA i AMD, jednak od pewnego czasu dostępne są także modele Intel. Premiera kart graficznych z serii Intel Arc nie należała do szczególnie udanych, ale generacja Alchemist z czasem otrzymała kolejne aktualizacje, które znacznie poprawiły jej działanie. Na szczególną uwagę zasługuje model Intel Arc A750, oferujący niezłą wydajność w atrakcyjnej cenie.

Wiemy, że producent nie zamierza na tym poprzestawać i ma w planach kolejną, wydajniejszą generację kart graficznych - Battlemage. Kiedy możemy się spodziewać premiery nowych modeli?

Kiedy premiera nowych kart Intel Arc?

Intel ostrożnie podchodzi do ujawniania informacji o nowym sprzęcie. W 2022 roku planowano, że karty graficzne z generacji Battlemage pojawią się w latach 2023–2024, jednak jak dotąd nie ma żadnych oficjalnych zapowiedzi. Być może w międzyczasie doszło do zmiany planów. Rok jeszcze nie minął, więc jest jeszcze szansa na dotrzymanie tej obietnicy.

Serwis VideoCardz zwrócił uwagę na tajny slajd z japońskiego serwisu Gazlog, który sugeruje jakoby nowe modele miały zostać zaprezentowane w grudniu tego roku. W takiej sytuacji Intel mógłby wyprzedzić konkurentów. Warto bowiem przypomnieć, że modele NVIDIA GeForce RTX 5000 (Blackwell) i AMD Radeon RX 8000 (RDNA 4) najpewniej zostaną zapowiedziane w styczniu 2025 r. podczas targów CES 2025.

Jeśli liczyliście na szybką premierę sprzętu, to niestety musimy was zmartwić. W tym roku najpewniej będziemy mieli do czynienia tylko z zapowiedzią lub prezentacją sprzętu. Na dostępność kart najpewniej będziemy musieli poczekać do przyszłego roku. Oczywiście o ile informacje się potwierdzą.

Kolejne karty graficzne w planach

Według użytkownika Bionic Squash, Intel nie zamierza rezygnować z kart graficznych i planuje kolejne modele po generacji Battlemage.

Już wcześniej zapowiadano karty graficzne Intel ARC z generacji Celestial i Druid, jednak oficjalnie nie potwierdzono tutaj żadnych oficjalnych terminów zapowiedzi czy premiery. Pozostaje więc cierpliwie czekać.