One Piece: Pirate Warriors 4 zbiera świetne oceny na Steamie i wśród każdej dziesiątki graczy średnio dziewięciu jest zadowolonych. To wciąż jednak nie satysfakcjonuje w pełni firmy Bandai Namco, podążającej drogą ku doskonałości. Chce, byśmy jej towarzyszyli i podpowiedzieli, co robi dobrze, a gdzie popełnia błędy. Dlatego też przygotowała tę ankietę.

Podziel się swoją opinią o One Piece: Pirate Warriors 4

Nie prosi nas o zwykłą, swobodną opinię, bo taką możemy wrzucić na Steama. Chce, byśmy odpowiedzieli na szczegółowe pytania, dzięki czemu będzie mogła lepiej zrozumieć to, jak odebraliśmy ten tytuł. Pyta o poszczególne elementy gry i bohaterów, o jej poziom trudności, ale też o formę zakupu, jakość spolszczenia czy kwestie związane z dodatkami.

Wypełnienie ankiety zajmuje około 10 minut i warto poświęcić ten czas – oczywiście o ile faktycznie grało się w One Piece: Pirate Warriors 4. Choć nie mówi o tym wprost, zdaje się, że od udzielonych odpowiedzi może zależeć to, czy Bandai Namco będzie w przyszłości dążyć do spolszczeń, wydawać dodatki w takiej lub innej formie czy pozwalać na recenzje publikowane przed premierą.

Zobacz najnowszy zwiastun One Piece: Pirate Warriors 4

Nie zabieramy więc już czasu i wrzucamy jeszcze tylko zwiastun – dla tych, co weszli w newsa, ale nie mieli jeszcze okazji tej bijatyki sprawdzić w akcji (a może nawet w ogóle o niej dotąd nie słyszeli). Jeśli jesteś wśród nich, obejrzyj koniecznie.

