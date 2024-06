Zastanawiasz się, czy ktoś nie korzysta z Twojego Wi-Fi bez Twojej wiedzy? W tym artykule dowiesz się, jak to sprawdzić oraz jak zabezpieczyć swoją sieć przed niechcianymi gośćmi.

W dzisiejszych czasach dostęp do Internetu jest niezbędny niemal w każdym domu. Czasem jednak możemy spotkać się z problemem spowolnienia naszej sieci lub obniżeniem jakości sygnału. Może to być spowodowane tym, że ktoś niepowołany korzysta z naszego Wi-Fi. W takim przypadku warto dowiedzieć się, jak sprawdzić, czy sąsiad nie połączył się do naszego Wi-Fi.

Sprawdzenie połączeń w panelu administracyjnym routera

Najpewniejszym sposobem na sprawdzenie, czy ktoś nie korzysta z naszego Wi-Fi, jest zalogowanie się do panelu administracyjnego routera. W instrukcji routera zazwyczaj znajduje się informacja, jak to zrobić. Po zalogowaniu się możemy zobaczyć listę urządzeń podłączonych do naszej sieci. Jeśli znajdziemy tam nieznane nam urządzenia, to może to oznaczać, że ktoś korzysta z naszego Wi-Fi.



W panelu administracyjnym routera znajdziemy informację o podłączonych urządzeniach - warto przejrzeć listę w poszukiwaniu nieznajomych urządzeń

Jak zabezpieczyć swoją sieć Wi-Fi przed nieautoryzowanym dostępem?

Pierwszym krokiem powinna być zmiana domyślnego hasła do naszego Wi-Fi oraz routera. Zaleca się tworzenie silnych haseł, które składają się z co najmniej ośmiu znaków, w tym wielkich i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych. Hasło najlepiej aktualizować co kilka miesięcy, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi atakami.



Nowoczesne routery pozwalają na tworzenie kilku sieci...



...a nawet określenia harmonogramu zmiany hasła

Większość routerów oferuje również możliwość ukrycia SSID (nazwa sieci Wi-Fi). Użytkownicy muszą wtedy ręcznie wprowadzić nazwę sieci, co dodatkowo utrudnia niepowołanym osobom dostęp.

Co zrobić, gdy podejrzewasz, że ktoś korzysta z Twojego Wi-Fi?

Jeśli zauważysz podejrzane urządzenia podłączone do twojego Wi-Fi, najlepiej jest odłączyć je poprzez panel administracyjny routera. Warto jednak pamiętać, że haker może próbować połączyć się ponownie, dlatego tak ważne jest posiadanie silnych haseł oraz regularne ich zmienianie.

foto na wejście: Adobe Stock