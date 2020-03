Dość późno, tym bardziej, że wcześniej Google wprowadziło go w innych swoich usługach. Niektórzy mogą wprawdzie powiedzieć, że korzystali już z Google Play w nowych szatach. Jeśli jednak tak faktycznie było, należeli do mocno ograniczonego grona szczęśliwców mających dostęp do Androida 10.

Dopiero teraz ciemny motyw w Google Play został udostępniony dla większej liczby zainteresowanych użytkowników. Można aktywować go na każdym smartfonie z systemem Google Android w wersji 5.0 Lollipop i oczywiście wszystkich nowszych.

Jeśli macie dość dotychczasowej bieli, aktywacja trybu ciemnego jest banalnie prosta. Wystarczy rozwinąć menu, przejść do zakładki Ustawienia, a następnie Motyw i właśnie tu wybrać nową opcję. Ten krótki proces pokazano zresztą na poniższym materiale wideo.

#DarkTheme on Google Play is now available on any @Android device! Flip the switch from in your Play Store settings. pic.twitter.com/fR0W1WT6jd