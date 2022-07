Jak wybrać piekarnik do zabudowy?

Wyjaśniamy najważniejsze kwestie związane z zakupem piekarnika do zabudowy. Jakie są opcje i czym należy się kierować?

Wybieramy piekarnik do zabudowy

Remontując kuchnię coraz częściej decydujemy się na zabudowę, a jednym z pierwszych urządzeń, które trafiają w ciąg szafek, jest piekarnik. Aktualnie oferta sprzętu do zabudowy jest równie szeroka, co tych wolnostojących urządzeń, co każdemu pozwala odnaleźć idealny model dla siebie.

W poszukiwaniu odpowiedniego sprzętu możesz na przykład sprawdzić ranking piekarników zabudowy (taki jak ten tutaj). Znajdziesz w nich polecane przez ekspertów i samych użytkowników urządzenia z różnych półek cenowych.

Piekarnik gazowy do zabudowy

Przejdźmy przez różne typy urządzeń. Pierwszą kategorię stanowią piekarniki gazowe. Są przeważnie tańsze od swoich kuzynów na prąd i często wybierane są do domów ze słabszą instalacją elektryczną. Cieszą się dużą sympatią zwolenników prostych urządzeń, bo też osobom, którym zależy na nowoczesnych funkcjach, nie mają zbyt wiele do zaoferowania. Termoobieg, funkcja pieczenia parowego czy dzielenie komory piekarnika są niestety cechami, o których nie ma mowy w przypadku modeli gazowych.



Candy FLG203-1X to dobrze oceniany piekarnik gazowy.

Krótko mówiąc: piekarnik gazowy to dobry wybór, jeśli szukasz prostego w obsłudze i stosunkowo niedrogiego urządzenia albo w sytuacji, gdy nie masz pewności, co do tego, czy sieć elektryczna w twoim mieszkaniu okaże się wystarczająco mocna. Produkty tego typu znajdziesz tutaj.

Piekarnik elektryczny do zabudowy

Drugą kategorię reprezentują piekarniki elektryczne. W tym przypadku wybór jest zdecydowanie szerszy, bo też liczba potencjalnie oferowanych funkcji jest wyraźnie większa. Do najczęściej spotykanych i najczęściej wybieranych udogodnień należą: termoobieg, funkcja pary (sprawdzająca się i przy pieczeniu, i przy czyszczeniu komory piekarnika), dzielenie komory na niezależne strefy pieczenia czy też zdalne sterowanie – z poziomu telefonu.



Choć piekarniki elektryczne zwykle są droższe, Amica EB7541HB FINE to dowód na to, że można kupić taki sprzęt za mniej niż 1000 zł.

Pamiętaj tylko o tym, że tego typu urządzenia pożerają przeważnie dużo energii elektrycznej, a dodatkowe bajery mogą jeszcze ten wynik potęgować. Taka jest jednak cena komfortu. Wszystkie dostępne obecnie w sklepie RTV EURO AGD piekarniki elektryczne znajdziesz tutaj.

Piekarnik elektryczny z funkcją pary lub z funkcją mikrofali

Piekarniki z funkcją pary czasem określane są po prostu jako piekarniki parowe i można uznać, że stanowią odrębną kategorię. Dodatek pary otwiera nowe możliwości, takie jak podgrzewanie potraw z zachowaniem soczystości, pieczenie bardziej puszystego ciasta czy też przygotowywanie warzyw „na parze”. W ten sposób zużyjesz mniej tłuszczu, a zachowasz więcej składników odżywczych. Para pomaga również w skutecznym czyszczeniu komory. Piekarniki parowe znajdziesz tutaj.



Electrolux EOB7S31X SteamBoost to piekarnik oferujący czyszczenie i pieczenie parowe.

Jest też coś takiego jak piekarnik elektryczny z funkcją mikrofali. Taki sprzęt może być wyposażony w punkty emisji mikrofal (a czasem też w obrotowy talerz), dzięki czemu w znacznym stopniu jest w stanie zastąpić kuchenkę mikrofalową. To czyni z niego ciekawą opcję dla osób, które w kuchni dysponują ograniczoną przestrzenią. Jeśli myślisz, że może to być coś dla ciebie, to piekarniki z funkcją mikrofali znajdziesz tutaj.



Samsung NQ50H5533KS - przykład piekarnika z funkcją mikrofali.

Jak wybrać piekarnik do zabudowy?

Wiesz już mniej więcej na co możesz liczyć i gdzie szukać urządzeń. Na co jednak przede wszystkim należy zwracać uwagę przy wyborze piekarnika dla siebie? Kluczowe cechy to pojemność komory (oczywiście im większa, tym więcej miejsca na przygotowywanie posiłków), rodzaj sterowania (elektroniczne – z wyświetlaczem lub manualne – z gałkami) oraz blokada drzwi i zimny front (funkcje przydatne przede wszystkim, gdy w domu są dzieci).

Upewnij się także, że piekarnik oferuje wszystkie tryby, na jakich ci zależy (na przykład termoobieg, grill czy rozmrażanie). Zawsze warto też rzucić okiem na klasę efektywności energetycznej: wybierając wysoką możesz zaoszczędzić sporo pieniędzy, a i przysłużyć się środowisku.

Artykuł powstał we współpracy z RTV EURO AGD. Źródło zdjęcia wejściowego: samsung.com