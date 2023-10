W Diablo 4, tegoroczny hit Blizzarda, możemy zagrać za darmo. Microsoft przedstawia szczegóły kolejnej edycji "Free Play Days". Warto się z nimi zapoznać, gdyż taka forma wirtualnego altruizmu ma swoje konkretne ograniczenia.

Diablo 4 za darmo? Okazuje się, że tak, można bezpłatnie zagrać w najnowsze dzieła Blizzarda, a to wszystko dzięki uprzejmości giganta z Redmond. Oto startuje kolejna odsłona “Free Play Days”, w ramach której użytkownicy konsol Xbox - zarówno aktualnej jak i poprzedniej generacji - otworzą wirtualne bramy piekieł.

Diablo 4 za darmo w ramach “Free Play Days”

Ograniczeniem są ramy czasowe. Po pierwsze: w Sanktuarium możemy spędzić maksymalnie 10 godzin. Po drugie: oferta nie trwa wiecznie; mamy czas do 22 października, by przetestować Diablo 4. Warto zaznaczyć, że w przypadku Diablo 4 nie potrzebujemy subskrypcji Game Pass Core lub Game Pass Ultimate.

Free Play Days to coś więcej niż Diablo 4

Tego samego nie można powiedzieć o pozostałych tytułach obecnych w ofercie “Free Play Days”. Abonenci wskazanych wcześniej usług mogą stać się wirtuozem koszenia trawy w Lawn Mowing Simulator, rozegrać mecz w NBA 2k24 lub przekonać się, że nadal istnieją ciekawe gry, w które możesz zagrać ze swoim dzieckiem, takie jak Hokko Life.

Diablo 4: Sezon Krwi już ruszył

Sezon drugi w Diablo 4 stał się faktem. 17 października wystartował Sezon Krwi z szerokim wachlarzem nowości. Blizzard postanowił “podrasować” tempo rozgrywki, sprawiając, że zdobycie setnego poziomu przebiega znacznie szybciej. Warto również przypomnieć, że 17 października Diablo 4 oficjalnie zadebiutowało na platformie Steam i zostało również oficjalnie zweryfikowane na Steam Deck.

Kiedy Diablo i Call of Duty trafią do Game Pass?

Microsoft ostatecznie postawił na swoim i przejęcie Activision Blizzard stało się faktem. Z punktu widzenia graczy pojawia się arcyważne pytanie: kiedy takie marki jak Call of Duty lub Diablo trafią do usługi Game Pass? Solidną poszlaką jest niedawny komunikat, w którym skonkretyzowano datę - planuje się, że największe hity trafią do Game Pass w 2024 r., więc trzeba uzbroić się w cierpliwość. Ewentualnie nacieszyć się ofertą Game Pass na październik 2023 r., bo hitów nie brakuje.