Zarządzający Epic Games Store postanowili wystraszyć graczy, ale w dobrym znaczeniu tego określenia. Nowa porcja darmowych gier to gratka dla sympatyków survival - horrorów.

Oferta promocyjna jest aktualizowana w każdy czwartek. Nie zawsze obejmuje jednak duże i zarazem wysoko oceniane produkcje. Tym razem można się takową ciekszyć. Chodzi o The Evil Within studia Tango Gameworks. Poza tym można zgarnąć przygodówkę Eternal Threads przygotowaną przez Cosmonaut Studios.

The Evil Within i Eternal Threads za darmo

Obydwie wymienione gry są dostępne za darmo przez tydzień, do 26 października do godziny 17:00 naszego czasu. Tradycyjnie w przypadku tej promocji jedynym warunkiem do spełnienia jest posiadanie konta w sklepie Epic Games Store.

The Evil Within to gra z 2014 r., która (podobnie jak kontynuacja) w oczach wielu graczy jest jednym z najlepszych survival - horrorów ostatnich lat. Została wyreżyserowana przez Shinjiego Mikamiego, twórcę m.in. kultowej serii Resident Evil. Ciężki klimat nie jest tu jednak jedynym atutem o czym najlepiej świadczy średnia ocen na poziomie ok. 80 proc.

rozwiń

Można będzie zgarnąć całą serię

Wiadomo już, jak będzie wyglądała oferta promocyjna Epic Games Store w przyszłym tygodniu. Można będzie pobrać za darmo Tandem: A Tale of Shadows oraz The Evil Within 2, czyli drugą odsłonę przygód detektywa Sebastiana Castellanosa. Ta miała premierę w 2017 r. i została przyjęta równie ciepło.