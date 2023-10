W kalendarzu promocji ta środa nosiłaby zapewne nazwę Dnia Xboxa. Jeśli planujesz zakup konsoli Microsoft, warto zrobić to dzisiaj.

Microsoft Xbox Series X - czy to już cena do przełknięcia?

Ceny konsol w końcu spadły do poziomu, który nie jeży włosów na głowie, choć - powiedzmy sobie szczerze - biorąc pod uwagę specyfikę produktu i szalejącą inflację, raczej nie należy spodziewać się już dalszych spadków. Tym samym, warto korzystać z nadarzących się sporadycznie promocji na Playstation 5 czy Xboxa, chociażby takich jak dziś.

Ta środa zdaje się być stworzona dla chętnych do nabycia konsoli Microsoft Xbox Series X, bowiem pośród sprzedawców elektroniki aż kilku dużych graczy (żarcik) zdecydowało się dziś na przycięcie ceny.

Xbox i Forza Horizon 5 Premium - zgrany duet

W zależności od sympatii do poszczególnych sklepów, bundle konsola Series X 1TB + Forza Horizon 5 można nabyć w cenie 2249 zł na stronach:

Jeśli ktoś raczej nie jest fanem wyścigów, ale preferuje mroczniejsze zabawy, może zdecydować się na wersję alternatywną proponowaną przez Amazon.pl - tutaj w cenie 2299 zł nabywamy bundle Xbox & Diablo IV.

I tutaj uwaga - aby skorzystać z ceny promocyjnej wymagane jest uczestnictwo w programie Prime. Nie jest to w sumie wielki kłopot, bo można się do niego zapisać na darmowy, 30-dniowy okres próbny, przy okazji zyskując dostęp do seriali i filmów w usłudze Prime Video i gier w Prime Gaming. Członkostwo może się też przydać do skorzystania z innych promocji cenowych, na które można się natknąć z okazji trwającej do dziś akcji zniżkowej Wielkie Okazje Amazon Prime.

Amazon oferuje też aktualnie w promocji zewnętrzne dyski Seagate for Xbox dedykowane do rozbudowania biblioteki gier.

