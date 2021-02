Od 1 lutego można składać wnioski o 500 plus na lata 2021-2022. Zobacz, jak zrobić to przez Internet – w mniej niż pół godziny i bez konieczności wychodzenia z domu. Omawiamy wszystkie 3 sposoby.

Kiedy złożyć wniosek o 500 plus na 2021-2022?

Jeśli chcesz otrzymywać świadczenie 500+ między 1 czerwca 2021 a 31 maja 2022 roku, musisz złożyć odpowiedni wniosek. Jeśli robiłaś lub robiłeś to już w przeszłości, to wiedz, że niewiele się zmienia. Jeśli jednak składasz go po raz pierwszy, to mamy dla ciebie garść cennych informacji. Pierwsza wiadomość zainteresuje cię niezależnie od tego, czy to twój „debiut”, czy nie. Chodzi mianowicie o terminy.

Przyjmowanie wniosków drogą tradycyjną startuje 1 kwietnia 2021 roku. Jeśli jednak chcesz załatwić sprawę przez Internet, to możesz zrobić to już 1 lutego 2021 roku. Warto zrobić to zawczasu, ponieważ tylko w przypadku złożenia wniosku do 30 kwietnia masz pewność otrzymania pierwszych środków przed 30 czerwca. Jeżeli spóźnisz się o miesiąc lub dwa, to otrzymasz wyrównanie, ale jeśli złożysz wniosek po 30 czerwca, to będzie ci przysługiwać jedynie świadczenie bieżące (wypłacane od miesiąca złożenia wniosku).

Jak złożyć wniosek na 500+ przez Internet?

Wniosek o przyznanie świadczenia 500+ możesz złożyć w urzędzie lub za pośrednictwem poczty, ale też wygodnie, z domu, przez Internet. Do wyboru wówczas masz trzy możliwości:

bankowość elektroniczna,

portal Empatia,

platforma PUE ZUS.

Najprościej jest skorzystać właśnie z internetowej platformy banku lub aplikacji bankowej na telefon. To pozwoli na wygodne uzupełnienie twoich danych oraz ich weryfikację. Wypełnienie wniosku powinno ci zająć około 15 – 30 minut, a dalej wszystko dzieje się automatycznie.

500+ przez bank? Poznaj szczegółowe instrukcje, wchodząc na stronę swojego banku:

Jeżeli masz Profil Zaufany albo Podpis Kwalifikowany, to możesz też skorzystać z serwisu Empatia: wejdź na nim w moduł eWnioski, zaloguj się i wybierz opcję „Świadczenie Wychowawcze Rodzina 500+”. Zgodnie z poleceniami podaj dane swoje i dziecka, a następnie wciśnij OK i wybierz właściwy urząd. Przejrzyj dane, zatwierdź i wyślij wniosek – reszta zadzieje się automatycznie.

Możesz również skorzystać z platformy PUE ZUS, ale musisz tam mieć konto. Jeśli masz, to zajrzyj do sekcji Ubezpieczonego/Świadczeniobiorcy, wybierz wniosek o świadczenie w programie 500+, wypełnij go, zapisz i eksportuj, po czym podpisz i wyślij.

Niezależnie od wybranej opcji (bankowość elektroniczna, Empatia lub PUE ZUS) po kilku dniach otrzymasz elektroniczne potwierdzenie wpłynięcia wniosku oraz ewentualnej decyzji urzędu na ten temat. Najczęściej od razu dowiadujesz się, że zostało ci przyznane prawo do świadczenia, bo…

Masz dziecko? Należy ci się 500 złotych co miesiąc

Przypominamy, że nie obowiązuje już kryterium dochodowe, co oznacza 1) że jeśli wychowujesz dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18. roku życia, to przysługuje ci świadczenie oraz 2) nie musisz składać żadnych dodatkowych dokumentów poza wspomnianym wcześniej wnioskiem.

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, informacja własna