Zespół Projektowania Prac Rządu przyjął w ostatnim czasie nowelizację przepisów dotyczących informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zgodnie z nowelizacją, instytucje i samorządy mogą wysyłać komunikaty SMS-owe do Polaków.

Rząd poprawia kontakt z urzędami i instytucjami państwowymi

Nowelizacja ustawy przyjęta przez rząd, która dotyczy zmiany ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne nadaje prawo organom administracji do wysyłania komunikatów SMS obywatelom Polski.

Zmiany mają usprawnić kontakt na linii urząd-obywatel i pozwolą błyskawicznie reagować, kiedy konieczne jest informowanie wybranych Polaków o kwestiach związanych ze zdrowiem, organizacją ruchu drogowego, transportem zbiorowym, edukacją oraz bezpieczeństwem narodowym.

Cyfryzacja KPRM, która informuje o nowelizacji zapowiada, że komunikaty SMS będą wysyłane wyłącznie do konkretnych grup odbiorców. Oznacza to, że wiadomości będą otrzymywać Polacy bezpośrednio związani z tematem wysłanego komunikatu. W skrócie: mieszkańcy Warszawy nie otrzymają powiadomienia SMS o zmianie organizacji ruchu na poznańskich ulicach.

Co zmienia nowelizacja ustawy?

Zmiany w ustawie mają przede wszystkim zapewnić oszczędność funduszy. Do tej pory instytucje miały możliwość wysyłania komunikatów SMS do mieszkańców, ale wymagało to zawarcia umowy na wysyłkę oraz stworzenia własnego systemu do jego obsługi.

Nowelizacja ustawy natomiast zwalnia z tego obowiązku instytucje i przenosi ponoszone koszty na budżet państwa. Minister Cieszyński twierdzi, że „to rozwiązanie znacząco upraszcza procedury i system rozliczeń, a także zmniejszy obciążenia administracyjne. Z drugiej strony operatorzy skorzystają na obniżce opłat, która zrekompensuje im w istotnej części niższe dochody”.

Czy jest czego się obawiać?

Rząd zapowiada, że komunikaty przesyłane drogą SMS będą objęte tajemnicą telekomunikacyjną. „Oznacza to, że operator nie może w żaden sposób wykorzystać lub przekazać danych pozyskanych od administracji publicznej. Nie ma więc obawy, że informacje na nasz temat zostaną np. sprzedane innej firmie” - podkreśla Cieszyński.

Nie powinniśmy także obawiać się, że wysyłka komunikatów będzie nadużywana. Jednostki administracji publicznej (np. ZUS, KRUS, NFZ) będą używać komunikatów wyłącznie w sprawach bezpośrednio związanych z prowadzonymi przez owe instytucje spraw.

