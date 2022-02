Wniosek o 500+ w 2022 roku możesz złożyć wyłącznie przez Internet. Podpowiadamy jak to zrobić – szybko i bez wychodzenia z domu. Istnieją na to 3 sposoby, a od 1 lutego można składać wnioski na kolejny rok.

Wniosek o 500+ tylko przez Internet od 2022 roku

1 lutego 2022 roku ruszył kolejny etap programu. Każdy rodzic może już złożyć wniosek o 500+ na kolejny rok. Warto podkreślić, że jest to kolejny program, którego obsługa została przeniesiona z poziomu samorządów i powierzona Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Teraz to ZUS zajmuje się przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków oraz późniejszym wypłacaniem świadczenia. To zarazem kolejny program, w którym wszystkie formalności trzeba załatwić przez Internet. Podpowiadamy, jak zrobić to w 2022 roku i wyjaśniamy, dlaczego nie warto z tym zwlekać.

Zacznijmy jednak od początku. Przejście na tryb online ma pozwolić na optymalizację obsługi programu, a także na zmniejszenie kosztów. Nie bez znaczenia jest również chęć minimalizacji ryzyka związanego z pandemią COVID-19. Rząd zapewnia równocześnie, że digitalizacja procesu nie powinna być dla obywateli kłopotliwa, bo po pierwsze: już dziś 80% Polaków korzysta z obsługi cyfrowej, a po drugie: całość jest dziecinnie prosta. Czy jest tak w rzeczywistości? Spójrzmy…

Jak złożyć wniosek na 500 Plus przez Internet?

Wniosek 500 plus może został złożony poprzez jedną z trzech platform elektronicznych:

PUE ZUS

[email protected]

bankowość elektroniczna

PUE ZUS wymaga posiadania konta w usłudze. Jeśli masz, to zajrzyj do sekcji Ubezpieczonego/Świadczeniobiorcy, wybierz wniosek o świadczenie w programie 500+, wypełnij go, zapisz i eksportuj, po czym podpisz i wyślij.

W przypadku serwisu Empatia do uwierzytelnienia wymagany jest Podpis Kwalifikowany lub Profil Zaufany. Po przejściu na stronę platformy należy uruchomić moduł eWnioski, zalogować się i wybrać opcję „Świadczenie Wychowawcze Rodzina 500+”. Zgodnie z poleceniami podaj dane swoje i dziecka, a następnie wciśnij OK. Przejrzyj dane, zatwierdź i wyślij wniosek – reszta zadzieje się automatycznie.

Najprostszym sposobem jest jednak skorzystanie ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej swojego banku…

500+ przez bank? Poznaj szczegółowe instrukcje, wchodząc na stronę swojego banku:

Kiedy złożyć wniosek o 500+ na 2022-2023? Już można

Najbliższy okres programu 500+ rozpoczyna się 1 czerwca 2022 roku i trwa do 31 maja 2023 roku. Aby otrzymywać świadczenie w tym okresie, należy złożyć wniosek między 1 lutego a 31 maja 2022 roku. Wcześniej taką możliwość mieli jedynie rodzice nowo narodzonych dzieci oraz ci, którzy z innego powodu korzystali z programu po raz pierwszy.

Co się stanie, jeśli nie zdążysz złożyć wniosku przed 31 maja? Wówczas otrzymasz prawo do świadczenia dopiero od miesiąca, w którym złożysz wniosek, do końca okresu programu lub miesiąca osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Program 500 plus w 2022 roku. Co jeszcze się zmienia?

Przejęcie obsługi programu przez ZUS i konieczność złożenia wniosku online to jeszcze nie wszystkie zmiany w programie 500+, z jakimi trzeba się liczyć w 2022 roku. Zdecydowano się również na eliminację formy wypłaty gotówkowej, co oznacza, że świadczenie można uzyskiwać wyłącznie na rachunek bankowy.

Nie zmienia się ani kwota, ani krąg osób, które mogą skorzystać z programu 500+. Ważną zmianą jest natomiast to, że teraz także opiekunowie dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka będą mogli składać takie same wnioski o 500+ (do tej pory przysługiwała im dopłata w tej samej kwocie, ale realizowana na nieco innych zasadach).

Masz dziecko? Należy ci się 500 złotych co miesiąc

Przypominamy, że nie obowiązuje już kryterium dochodowe, co oznacza, że 1) jeśli wychowujesz dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18. roku życia, to przysługuje ci świadczenie oraz 2) nie musisz składać żadnych dodatkowych dokumentów poza wspomnianym wcześniej wnioskiem.

Źródło: gov, informacja własna