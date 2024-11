Dzięki sztucznej inteligencji możliwe jest stworzenie własnej piosenki w domowym zaciszu. Piosenki AI potrafią zaskakiwać swoją jakością. Warto pamiętać o kilku ważnych zasadach. Niniejszy poradnik sprawi, że zawstydzisz niejedną gwiazdę estrady.

Przyszło nam żyć w ciekawych czasach. Sztuczna inteligencja w muzyce to nie żadne science-fiction. Istnieją całe platformy, dzięki którym można szybko, przyjemnie i za darmo stworzyć piosenkę AI w domowym zaciszu. Nie jest to trudna do opanowania sztuka, lecz chcąc wycisnąć maksimum z takich narzędzi, należy poświęcić nieco więcej czasu. W tym poradniku znajdziesz cenne wskazówki, jak stworzyć dobrą piosenkę AI w generatorze.

Generator muzyki AI – co to jest i jak działa?

W generatorach piosenek AI można przebierać bez końca, jednak skupimy się dziś na tych najpopularniejszych – konkretnie to Suno AI. Jednak wszystkie platformy łączy jedno: bazują na sztucznej inteligencji, by użytkownik mógł stworzyć własną piosenkę.

Twórcy Suno, oraz podobnych narzędzi, wykorzystali ogromne dane zawierające wszelkiego rodzaju melodie, rytmy, kompozycje, teksty piosenek. Tak wyszkolona sieć neuronowa jest w stanie uwzględnić kontekst słów zawartych w utworze, uwzględnić aspekt emocjonalny, trzymać rytm, by najwierniej oddać to, co chcemy stworzyć. I nie ma znaczenia, czy mowa jest o black metalu, czy ulicznym rapie.

Tworzenie muzyki w Suno za darmo

Na warsztat bierzemy Suno AI, poniewaz w mojej ocenie najlepiej radzi sobie z językiem polskim. Pierwsza informacja: Suno jest darmowe i z powodzeniem stworzysz w nim dobre piosenki AI – ten poradnik również bazuje na darmowych wersjach. Niemniej darmowe wersje mają swoje ograniczenia: Suno i inne generatory w bezpłatnej wersji oferują użytkownikom kredyty do wykorzystania.

W olbrzymim uproszczeniu: generujesz utwór, to tracisz część kredytów. Najczęściej odnawiają się one wraz z upływem kolejnego dnia, niemniej jeśli pochłonie cię wir tworzenia (a o to nie jest wcale trudno!) i szybko je wykorzystasz, to musisz czekać, aż się odnowią (albo po prostu zainwestować w płatny wariant, który ma więcej kredytów lub są one nieograniczone). Czy da się wygenerować piosenkę AI w pełni za darmo? Tak i zaraz to udowodnię na przykładzie Suno AI (konieczna jest rejestracja na stronie).

Tekst do piosenki AI

Po pierwsze: inspiracja oraz tekst. Jeśli nie masz pomysłu na tekst piosenki, lub najzwyczajniej w świecie nie potrafisz jej samodzielnie napisać, możesz posiłkować się wbudowanym w Suno generatorem. Występuje on w zakładce "Create". W sekcji "Lyrics" wklejamy własny tekst lub prosimy o wygenerowanie jakiegoś. Jeśli decydujesz się na ten drugi wariant, ważne jest, by zadbać o opisowy prompt, a następnie wybierać opcję “Write About”. Podobny efekt osiągniesz korzystając np. z ChatGPT lub innych chatbotów.

Jaki tekst otrzymałem? Wklejam go w surowej wersji:

"[Verse]

Ty i ja przez lata razem

Bawiliśmy się w świat bez granic

Ryki z kompa do północy

Koty kręcące wciąż figury



Grafika w górę - high def' marzenia

Gry na najwyższym poziomie

Nasze życie jak pikselowy chaos

Przez ekrany przedzieramy rzeczywistość



[Verse 2]

Koty wciąż mruczą swoje sny

Gładzisz je jak mistrz

Twój rytuał

Świat za klawiaturą

Wciąga w wir

Odbicia ciebie w ekranie utopiony



Każda gra to nowa przygoda

Ty i ja

Geniusze od kart

Rozdzielczość w oczach wzrasta z dnia

Życie przez GPU

Nic nie przeminęło



[Bridge]

Bracie

Urodzinowy zgiełk

Wszystkiego najlepszego teraz



[Chorus]

Oczekujesz go! Hoo!

Gwiazdorskie sceny! Haa!

32 lata

Stary! Yeah!

Król życia na max! Woah!”

Jak widać, nie do końca otrzymałem to, czego chciałem. W tekście pojawiają się jakieś głupoty, ale jest to fajny fundament, na którym można pracować dalej, poprawiając rymy, długość wersów, czy po prostu treść. Teraz wygenerowany tekst przerobię na utwór muzyczny. Niech to będzie nacechowany emocjonalnie hard rock z męskim wokalem.

Interesuje mnie zakładka “Style of music” – w uproszczeniu to właśnie tutaj wpisujemy “skojarzenia” związane z naszym utworem. Moje to “hard rock, male vocalist, guitar, emotional”. Pozostaje wybrać opcję “Create” i czekać cierpliwie na efekty. A oto i one:

Suno sprzyja eksperymentowaniu, więc równie dobrze można stworzyć utwór disco-polo, czy jakikolwiek inny. W mojej ocenie Suno radzi sobie z językiem polskim najlepiej spośród wszystkich dostępnych generatorów piosenek AI. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zrobić piosenkę z własnym tekstem. Należy pamiętać o frazach w tekście; te podstawowe to: [Verse], [Verse 2/3/4], [Chorus], czy [Bridge]. Można również sięgnąć po takie patenty jak [guitar solo] i inne.

Swego czasu nadrabiałem zaległości ze świata zwierząt i sporo czytałem o najszybszej rybie świata, czyli żaglicy pacyficznej. W pewnym momencie żaglica przejęła mój umysł, więc postanowiłem napisać o niej piosenkę z własnym tekstem – oto Ballada o żaglicy. W ocenie moich znajomych utwór ten w niczym nie odstaje od popowych utworów. Niemniej Suno ma więcej opcji. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wygenerować instrumentalny utwór bez słów – wystarczy zaznaczyć checkbox “instrumental”.

Porady i sztuczki

Niezależnie od tego, z jakiego generatora piosenek AI korzystamy, należy pamiętać, że im bardziej szczegółowe informacje dostarczymy, tym efekt będzie lepszy. Powyższe utwory nie są wybitnie doprecyzowane, co z jednej strony daje generatorowi olbrzymią swobodę, a z drugiej strony nie zawsze uzyskamy to, co chcemy.

Jakich komend można użyć w tekście w Suno? Oprócz wymienionych już [Verse] czy [Chorus], można również użyć innych, na przykład:

[Choir]

[Bass impact]

[Male/Female Vocals]

[Transition]

[Acoustic Guitar Intro]

[Black Metal Scream]

[Blues Riff]

[Drum Break]

[Futuristic]

[Retro]

[Classical]

[Modern]

[Loud]

i wiele innych, które zostały już opisane przez internautów.

Nie tylko Suno

Takich narzędzi jest znacznie więcej. Duża popularnością cieszy się Udio, Loudly, Soundful czy Soundraw. Dajcie znać w komentarzach, czy korzystaliście z podobnych narzędzi. A jeśli nie, to czy zaciekawiły was one na tyle, żeby po nie sięgnąć.