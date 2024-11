Trik z Xboxem. Wyłącz tę funkcję, a zaoszczędzisz

Wysokie ceny prądu zachęcają nas do szukania oszczędności. Wyłączenie jednej funkcji w konsoli Xbox pozwoli wyraźnie zredukować zużycie energii elektrycznej. Warto to rozważyć, jeśli zależy wam na oszczędnościach.

Rosnące ceny prądu dotykają każdego z nas, w tym także graczy, którzy regularnie korzystają z urządzeń elektronicznych. Właściciele konsol Xbox powinni szczególnie zwrócić uwagę na to, jakie ustawienia mają aktywne na swoim sprzęcie. Istnieje prosty sposób na zmniejszenie wydatków na energię w związku z użytkowaniem konsoli Microsoftu.

Na graniu można oszczędzać na różne sposoby. Odbieranie darmowych gier wydaje się oczywistą metodą na oszczędność, podobnie jak rezygnacja z subskrypcji, któych nie wykorzystujemy. Mało kto zdaje sobie sprawę, że to nie jedyna możliwość. Warto zwrócić uwagę na samą konsolę. Jedna zmiana może pomóc w zmniejszeniu wydatków na energię elektryczną.

Oszczędność na prądzie w konsoli Xbox

Jeśli masz konsolę Xbox, koniecznie sprawdź, w jakim trybie działa Twój sprzęt. Model Xbox Series X posiada dwa podstawowe tryby pracy: czuwania (Instant On) i oszczędzania energii (Energy Saver). Tryb czuwania utrzymuje konsolę w stanie gotowości, co oznacza, że sprzęt działa z mocą od 11 do 13 W, w zależności od modelu. Dla porównania, tryb oszczędzania energii wymaga jedynie 0,5 wata, co przekłada się na znaczną różnicę w rachunkach za prąd.

Warto sprawdzić, jaki tryb jest ustawiony domyślnie na Twojej konsoli. Jeśli Twoja konsola została wyprodukowana później niż w marcu 2022 r., prawdopodobnie działa w trybie oszczędzania energii, który pozwala zredukować zużycie energii. Niestety, starsze modele domyślnie działają w trybie czuwania, co oznacza większe obciążenie dla domowego budżetu. Choć wielu użytkowników mogło już dokonać zmiany ustawień, warto upewnić się, że Twój Xbox nie zużywa więcej energii, niż to konieczne. Liczby mówią same za siebie - zużycie energii przez konsolę można zmniejszyć nawet 26 razy.

Policz, ile oszczędzisz

Xbox Series X|S przy obciążeniu 13 watów zużyje przez dobę ok. 0,31 kWh. Oznacza to, że rocznie zużyje 113,15 kWh energii elektrycznej. Według serwisu rachuneo.pl, obecnie cena za jedną kilowatogodzinę to od 1,11 do 1,21 zł w zależności od rejonu Polski. Zakładając do obliczeń wartość 1,15 zł za kWh, w skali roku Xbox może zużyć prąd o wartości 130,12 zł. Dla porównania, w trybie oszczędzania energii w ciągu roku konsola zużyje 4,38 kWh, za co przyjdzie nam zapłacić ok. 5,03 zł. 125 zł oszczędności w skali roku to różnica, którą trudno zignorować. A wraz z rosnącymi cenami prądu, oszczędności będą jeszcze większe.

Wadą rezygnacji z trybu czuwania jest nieco dłuższe włączanie konsoli. Każdy musi sobie sam odpowiedzieć na pytanie, czy jest gotów dopłacić za zredukowanie czasu uruchamiania konsoli. Dla osób, którym zależy na oszczędnościach i na redukcji zużycia energii, wybór wydaje się oczywisty.