W Chinach można już kupić Xiaomi 14 i Xiaomi 14 Pro. Trzeci w serii ma być natomiast model Xiaomi 14 Ultra. Wśród nieoficjalnych informacji na temat flagowca są m.in. dane aparatu fotograficznego. Robią wrażenie.

Xiaomi od kilku lat współpracuje z Leicą. Znana firma z branży fotograficznej wcześniej pomogła m.in. w stworzeniu świetnych aparatów w wielu smartfonach innej chińskiej marki - Huawei. Flagowe telefony Xiaomi należą więc dziś do czołówki pod względem możliwości aparatu i kamery. Najnowszy model - Xiaomi 13 Ultra - niejednokrotnie trafiał zresztą do zestawień topowych fotosmartfonów. Następca, czyli Xiaomi 14 Ultra ma być jeszcze lepszy.

Zapowiedź Xiaomi 14 Ultra z rewelacyjnym aparatem Leica

Smartfony Xiaomi 14 i Xiaomi 14 Pro pojawiły się na rynku (póki co - w Chinach) już w październiku 2023 roku. Wszyscy fani nowych technologii czekają teraz na debiut kolejnego modelu z tej serii. Xiaomi 14 Ultra ma być oczywiście najlepszy - właściwie pod każdym względem.

Do sieci co jakiś czas trafiają kolejne doniesienia o możliwej specyfikacji Xiaomi 14 Ultra. Wiele z nich wygląda całkiem wiarygodnie, jak choćby obecność flagowego procesora Qualcomm. Mowa oczywiście o Snapdragonie 8 Gen 3, czyli układzie nie tylko mocnym, ale też zaprojektowanym z myślą o wsparciu AI. Na pewno inteligentne funkcje przydadzą się także w kontekście zdjęć. Wrażenie ma zrobić również wyświetlacz LTPO AMOLED z adaptacyjnym odświeżaniem 120 Hz i rozdzielczością 2K. Xiaomi 14 Ultra może mieć ramki wokół wyświetlacza tak cienkie, jak nigdy dotąd.

Uzupełnieniem specyfikacji może być 12 lub 16 GB RAM i dysk - 512 GB lub 1 TB. Mowa oczywiście o pamięciach najnowszego typu - LPDDR5X i UFS 4.0. Wisienką na torcie w specyfikacji Xiaomi 14 Ultra ma być natomiast łączność satelitarna.

Xiaomi 14 Ultra to smartfon z ogromnymi możliwościami fotograficznymi i wielką matrycą

Mówi się, że aparat główny otrzyma bardzo dużą, 1-calową matrycę Sony LYT-900. To obecnie jeden z najlepszych sensorów na rynku. Wystarczy dodać, że tej wielkości matrycę zwykle znajdziemy nie w telefonie, a pełnoprawnym aparacie kompaktowym.

Kolejnym rozwiązaniem którego raczej nie spodziewalibyśmy się w smartfonie, jest zmienna przysłona obiektywu. Może mieć jasność regulowana od f/1.6 do nawet f/4.0. Oczywiście ma to na celu lepsze dostosowanie fizycznych parametrów aparatu Xiaomi 14 Ultra do warunków, np. oświetlenia. Jasny obiektyw sprawdza się, gdy jest dość ciemno (np. w nocy), w dobrych warunkach (np. w dzień lub przy sztucznym świetle) szczegółowe i ostre zdjęcia zapewni natomiast ciemniejsza przysłona.

Aparaty w Xiaomi 14 Ultra dostaną stabilizację obiektywów. Poza obiektywem głównym spodziewamy się też trzech kolejnych aparatów 50 MP - szerokokątnego i dwóch z powiększeniem optycznym w różnym zakresie.

Fotograficzne aspiracje Xiaomi 14 Ultra zdradza już zresztą design tego modelu. Z tyłu znów będzie dominować okrągła wyspa aparatów. Stylistyka może więc przypominać “prawdziwe” aparaty kompaktowe.

Zdjęcia w tym artykule przedstawiają Xiaomi 13 Ultra. Wygląd nowego modelu nie jest jeszcze znany.