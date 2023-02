Telefon do selfie 2023 musi mieć dobry aparat przedni, nagrywać wysokiej jakości wideo, działać szybko i pozwalać na wygodną obsługę aplikacji społecznościowych. Zobacz ranking telefonów z dobrym aparatem przednim.

Telefony do selfie 2023

Robiąc zdjęcia oczekujesz, że będą one wyglądały dobrze. A czym najczęściej ludzie robią zdjęcia? Oczywiście tym, co mają pod ręką, czyli smartfonem. Dlatego przygotowałem dla Was dwa rankingi - jeden poświęcony telefonom z najlepszym aparatem przednim (to ten, który teraz czytasz), a drugi najlepszym smartfonom do zdjęć i filmów, wliczając w to również aparaty tylne i inne funkcje. Zapraszam!

Jaki smartfon do selfie warto kupić?

Czy można nagrywać filmy 8K aparatem przednim w telefonie?

Tak, można. Wciąż dobrym przykładem jest Asus ZenFone 8 Flip, który nagrywa wideo 8K z przodu i z tyłu. Jak to możliwe? Otóż aparat tylny i przedni to dokładnie ten sam moduł, po prostu telefon go odwraca w zależności od tego, z której strony chcemy zrobić zdjęcie. Oprócz tego coraz więcej telefonów nagrywa też wideo 4K 30 lub 60 kl/s z przodu. Tutaj rewelacyjnym przykładem jest Samsung Galaxy S23 Ultra.

4K i 8K ile to Mpx?

4K UHD to 3840 x 2160 px = 8 Mpx

to 3840 x 2160 px = 8K UHD to 7680 × 4320 px = 33 Mpx

Czy zawsze lepiej jest nagrywać wideo 8K? Odpowiedź jest prosta - nie zawsze. Filmy 4K często mają więcej klatek na sekundę, czyli lepszą płynność. Natomiast czasami opłaca się pomniejszyć wideo 8K do 4K i uzyskać mniejsze szumy oraz lepszą ostrość.

Czy aparat przedni może być równie dobry jak tylny?

Tak! Aparat przedni może być nie tylko taki sam, ale wręcz ten sam co tylny. Ponownie idealnym przykładem jest Asus ZenFone 8 Flip, który po prostu odwraca tylny aparat do przodu. Zyskujesz dzięki temu identyczną jakość zdjęć i filmów z przodu oraz z tyłu, bo są one robione dokładnie tym samym sensorem i obiektywem.

Smartfon z dobrym aparatem przednim - główne cechy

Czego warto oczekiwać od obecnych dobrych telefonów do selfie? Dużą uwagę powinniśmy skupiać na jakości obiektywu oraz sensora. W praktyce im większy rozmiar optyki, tym więcej światła pada na sensor, a dobra, szklana soczewka powinna zapewnić wyższą jakość zdjęć i filmów. Aby realnie sprawdzić i ocenić jakość przedniej kamerki warto przeczytać nasze recenzje smartfonów. Poniekąd można też patrzeć na oznaczenia jasności obiektywu - typowo jest to f/2.0 lub f/1.8, a nawet mniej. Im niższa cyfra, tym lepiej (chociaż są oczywiście pewne granice). Jeśli chodzi o wideo, to w droższych modelach warto postawić na nagrywanie 4K 30 lub 60 kl/s z przodu. Oczywiście niektórym osobom wciąż wystarczy Full HD, ale we flagowych smartfonach 4K powinno być normą.

W niektórych smartfonach znajdziesz ultraszerokokątne obiektywy do grupowych, wieloosobowych selfików. Obecnie jednak stanowią one rzadkość. Częściej efekt ten można uzyskać poprzez odwrócenie aparatów tylnych, wśród których jest obiektyw ultraszerokokątny (np. w telefonie Asus ZenFone 8 Flip).

Większa rozdzielczość przedniego aparatu ma znaczenie tylko wtedy, gdy obiektyw jest w stanie nadążyć za nią. Innymi słowy zarówno optyka, jak i sensor muszą cechować się wysoką rozdzielczością. 32 Mpx lub 20 Mpx z przodu może zagwarantować lepszą jakość w mocnym świetle, ale zazwyczaj 12 Mpx w zupełności wystarczy. Funkcje programowe też się liczą. Wiele współczesnych smartfonów oferuje już w domyślnej aplikacji aparatu różne filtry, maski nakładane na twarz lub animowane emotki, których ruchy są zsynchronizowane z mimiką twarzy użytkownika. Poza tym w sklepie Google Play i AppStore jest mnóstwo programów oferujących dodatkowe efekty, niezależnie od używanego smartfona.

Dla wielu osób duże znaczenie ma też tryb portretowy w przednim aparacie. Dzięki niemu możesz wykonać zdjęcia z małą głębią ostrości, na których twarz człowieka będzie ostra, a tło za nią będzie rozmyte. Taki efekt nazywany jest bokeh i w wielu smartfonach można go regulować, nawet po wykonaniu zdjęcia. Tutaj wyróżnić warto np. iPhone 14 i 13, które mają specjalny sensor wykrywający głębię, dzięki czemu lepiej rozpoznają gdzie stosować rozmycie.

Autofokus w przedniej kamerce się przydaje, ale nie zawsze jest potrzebny. Czasami aparaty ze stałą ostrością (bez AF) spisują się lepiej, bo ostrość nie gubi się w trudniejszych warunkach oświetleniowych. Lampa doświetlająca z przodu może być przydatna, ale nie jest to element obowiązkowy. Po pierwsze dlatego, że twarz w ten sposób doświetlona nie zawsze wygląda dobrze i zbyt mocno odcina się od tła. Po drugie czasami lepsze jest doświetlanie za pomocą wyświetlacza, a nie diody - jest to delikatniejsze i bardziej naturalne światło, którego barwę można lepiej kontrolować.

Ostatnim elementem jest sam wyświetlacz. Oczywiście jego wielkość to kwestia indywidualnych preferencji, ale dobry telefon do selfie powinien oferować w miarę duży i wyraźny podgląd kadru. Tym bardziej, że fotografujemy lub nagrywamy często na wyprostowanej ręce lub z kijka do selfie, więc telefon mamy kilkadziesiąt centymetrów, a nawet ponad metr od twarzy. Dlatego najlepiej spisują się wyświetlacze przynajmniej 6 - 6,5 cala, a nawet większe. Ponownie jednak zaznaczę, że jest to kwestia gustu. Jeśli ktoś ma małe dłonie i nie lubi dużych smartfonów, to nie ma sensu, by kupował wielką kobyłę, tylko dlatego, że raz na tydzień pstryka sobie autoportret. Tutaj dobry może okazać się niewielki telefon z super aparatami, taki jak np. Asus ZenFone 9.

Telefony do selfie. Oto polecane modele

Redmi Note 11s 6/64 GB - telefon z dobrym przednim aparatem do 1000 zł Ocena benchmark.pl









4,3/5 Ten smartfon ma dwóch mocnych konkurentów: vivo Y33s, który jest starczy , ale ma znacznie więcej pamięci, a także Samsung Galaxy M23 z lepszym procesorem i łącznością 5G. Jednak Redmi Note 11s też ma kilka mocnych stron. Przede wszystkim wyposażony jest w lepszy wyświetlacz AMOLED 90 Hz, więc ma lepsze kolory, głębszą czerń, wyższy kontrast i po prostu lepiej nadaje się do oglądania filmów na telefonie. Ma dobry aparat przedni 16 Mpx, ale wyróżnia się również aparatem tylnym aż 108 Mpx. Z obu stron można nagrywać wideo Full HD 30 kl/s. Ma też duży akumulator 5000 mAh, trochę szybszą ładowarkę i głośniki stereo. Telefon jest odporny na zachlapania, wyposażony w wyjście mini jack dla słuchawek przewodowych i Bluetooth 5.0 dla słuchawek bezprzewodowych. Oferuje również szybki czytnik linii papilarnych, łączność NFC do płatności zbliżeniowych i oddzielne miejsce na kartę pamięci microSD. Za około 200 zł więcej można kupić wersję z pamięcią 128 GB. Redmi Note 11s działa dość szybko, wytrzymuje 1,5 do 2 dni na baterii i na co dzień używa się go przyjemnie. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,43 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 108 + 8 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 179 g

Motorola Edge 30 8/128 GB - najlepszy telefon do selfie do 2000 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 To bardzo dobry i szybki telefon z aparatem przednim 32 Mpx i znakomitymi aparatami, z których oba mają 50 Mpx, a główny dodatkowo wyposażony jest w stabilizację optyczną (OIS). Robi znakomite zdjęcia i nagrywa wideo 4K 30 kl/s z obu stron. To nie tylko dobry smartfon do selfie, ale po prostu jeden z najlepszych telefonów do zdjęć i filmów za mniej niż 2000 zł. Ma dość nowoczesny i wydajny procesor Snapdragon 778G+, 8 GB RAM oraz niemal czysty, bardzo dobrze zoptymalizowany system Android. Radzi sobie świetnie w większości sytuacji i zapewnia płynne działanie gier oraz szybkie otwieranie programów. Dobra optymalizacja ma też pozytywny wpływ na czas pracy na baterii. Pomimo użycia ogniwa zaledwie 4020 mAh Motorola Edge 30 działa do 1,5 dnia, więc tyle ile niektórzy konkurenci z większymi akumulatorami. Ma NFC do płatności telefonem w sklepach, bardzo szybkie Wi-Fi 6E, najnowszą łączność komórkową 5G, głośniki stereo i jeden z najlepszych wyświetlaczy w swojej klasie - AMOLED 144 Hz 6,5 cala. To zdecydowanie ponadprzeciętny i niezwykle uniwersalny telefon. Jeśli nie masz ekstremalnie wysokich wymagań, to szczerze uważam, że Motorola Edge 30 jest wyjątkowo opłacalnym smartfonem. Jest bezproblemowa, szybka, wygodna, ładna i nowoczesna. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 778G+

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 50 Mpx + 50 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 155 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

realme GT 2 Pro 8/128 GB - telefon z aparatem przednim 32 Mpx Ocena benchmark.pl









4,5/5 Realme GT 2 Pro należy do czołówki najlepszych smartfonów do 3000 zł i wyróżnia się możliwościami fotograficznymi. Przedni aparat ma 32 Mpx, a z tyłu zastosowano dwa o rozdzielczości 50 Mpx, przy czym główny ma stabilizację optyczną i nagrywa filmy 8K. Trochę szkoda, że z przodu rozdzielczość ograniczono do Full HD, ale jeśli chcesz się skupić głównie na zdjęciach, to trzeba przyznać, że selfie wyglądają dobrze. Są na poziomie, którego nie oferują nawet niektóre droższe smartfony. Oczywiście smartfon musi być też przyjemny w codziennym użyciu i tutaj należy się kolejna pochwała dla realme GT 2 Pro. Ma jeden z najwydajniejszych procesorów Snapdragon 8 Gen 1, szybką pamięć UFS 3.1 i 8 GB RAM, więc radzi sobie idealnie w zasadzie z każdą grą, aplikacją i multimediami. Ma też imponujący wyświetlacz AMOLED 120 Hz o bardzo wysokiej rozdzielczości 1440 x 3216 px, co przekłada się na bardzo ostry, szczegółowy i czytelny obraz. W dodatku jest to panel z technologią LTPO2, więc imponuje płynnością podczas przewijania stron, grania i wyświetlania animacji, a gdy obraz jest statyczny, to zużycie energii jest niższe. Realme działa około 1,5 dnia na baterii i ładuje się do pełna w trochę ponad pół godziny. Ma też NFC do płatności zbliżeniowych. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1440x3216 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 50 + 50 + mikro Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 189 g

Apple iPhone 14 Pro 128 GB - najlepszy iPhone do selfie Ocena benchmark.pl









4,6/5 W telefonach flagowych często stosowane są aparaty przednie o niższej rozdzielczości, a mimo to zapewniają one znacznie lepszą jakość zdjęć przednich. Jednym z najlepszych przykładów jest iPhone 14 Pro, który zalicza się do elity najlepszych smartfonów do selfie. Nagrywa wideo 4K 60 kl/s z przodu i z tyłu, a do tego robi wysokiej jakości zdjęcia i ma jeden z najlepszych trybów portretowych, z rozmazanym tłem i dodatkowymi efektami kolorystycznymi. Jakość selfie zdecydowanie pozwala na publikację zdjęć w mediach społecznościowych, a oprócz tego pochwalić warto również wysoką stabilność obrazu, bo w przednim aparacie zastosowano najprawdopodobniej system optycznej stabilizacji obrazu (OIS). Ten iPhone ma też znakomite aparaty tylne, z których najbardziej wyróżnia się główny o rozdzielczości 48 Mpx i zoom 3x (oba rownież wyposażone w stabilizację optyczną). Oprócz tego jest też obiektyw ultraszerokokątny i LiDAR, czyli funkcja skanowania obiektów w 3D, wraz z nakładaniem fotorealistycznych tekstur. IPhone 14 Pro jest jednym z najszybszych i najwydajniejszych smartfonów na rynku oraz wyposażony jest w rewelacyjny wyświetlacz OLED 120 Hz o bardzo wysokiej jasności w trybie automatycznym (do 2000 cd/m2). Ma superszybką pamięć i radzi sobie idealnie z każdą grą i aplikacją na iOS. Posiada funkcję bezprzewodowego ładowania akumulatora i działa typowo 1,5 dnia na jednym ładowaniu. Ma też najlepszą i najbezpieczniejszą funkcję odblokowywania telefonu i uwierzytelniania płatności dzięki zastosowaniu sensorów Face ID. To drogi smartfon, ale jeśli masz najwyższe wymagania i chcesz używać iPhona, to nie ma nic lepszego niż model 14 Pro lub 14 Pro Max. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 16

Wyświetlacz (przekątna) 6,1 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2556x1179 px

Procesor główny (nazwa) A16 Bionic

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 Mpx + 12 Mpx + 12 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 206 g

Samsung Galaxy S23 Ultra 12/512 GB - najlepszy smartfon do selfie Ocena benchmark.pl









5/5 Samsung Galaxy S23 Ultra to w zasadzie najlepszy smartfon z Androidem, przynajmniej w pierwszej połowie 2023 roku. Model dla osób, które mogą zapłacić dużo, ale mają absolutnie najwyższe wymagania. Co ciekawe jego aparat przedni ma znacznie niższą rozdzielczość, niż w ubiegłorocznym modelu (12 zamiast 40 Mpx), ale miałem przyjemność go testować i jak się okazuje jego jakość jest znakomita. Robi świetne wrażenie pod katem ostrości i szczegółowości, reaguje szybko, ma dobry tryb portretowy i zestaw efektów kolorystycznych w tle. Dysponuje też świetnymi aparatami tylnymi - główny 200 Mpx, ultraszerokokątny 12 Mpx, zoom optyczny 3x 10 Mpx oraz zaskakująco dobry zoom optyczny 10x, rownież 10 Mpx (trzy ostatnie mają bardzo skuteczną stabilizację optyczną). Z tyłu może nagrywać filmy 8K 30 kl/s, a z przodu 4K 60 kl/s, a ich jakość stoi na poziomie, którego może pozazdrościć większość konkurentów z najwyższej półki. Galaxy S23 Ultra jest świetnie wykonany. Ma szkło Gorilla Glass Victus 2 z przodu i z tyłu oraz aluminiowe ramki. Obudowa spełnia standard IP68, więc wytrzyma zalanie, deszcz, a nawet wpadniecie pod wodę. Na pokładzie jest też najnowsza łączność bezprzewodowa, akumulator 5000 mAh wytrzymujący 1,5 dnia (co jest lepszym wynikiem, niż u poprzednika), funkcja indukcyjnego ładowania, w tym ładowania zwrotnego, a także aktywne piórko S Pen. Pozwala ono nie tylko wykonywać notatki i rysunki, ale też konwertować tekst pisany do fontu cyfrowego oraz zdalnie sterować telefonem (np. aparatem). Jest to przydatne w czasie wykonywania selfie z daleka lub zdjeć grupowych. Galaxy S23 Ultra to też demon wydajności, z najlepszym procesorem, najlepszą pamięcią i imponującym wyświetlaczem AMOLED. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1440x3088 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2

Pamięć masowa 512 GB

Aparat (tył) 200 + 12 + 10 + 10 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 228 g Zobacz recenzję

Najlepszy telefon do selfie

Najlepszym smartfonem do selfie określić można na ten moment Samsung Galaxy S23 Ultra. Robi bardzo wysokiej jakości zdjęcia każdym aparatem, nagrywa filmy 4K60 z przodu lub 8K30 z tyłu, ma rewelacyjny wyświetlacz, najwyższą wydajność, najszybszą pamięć, jeden z najlepszych wyświetlaczy, wysoką jakość wykonania, najnowocześniejszą łączność, aktywne piórko i mnóstwo funkcji w systemie.