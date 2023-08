Właśnie teraz jest najlepszy moment na zakup nowego telewizora. Jeśli celujesz w możliwie wysoką jakość za możliwie małe pieniądze, doskonałym ruchem będzie wybór modelu z rocznika 2022.

Płatna współpraca z RTV EURO AGD.

W sklepach pojawiają się już tegoroczne modele telewizorów. To zatem idealny moment, by rozejrzeć się za modelem… z roku ubiegłego. Ich ceny są teraz niższe, a technologia ani trochę nie zdążyła się jeszcze zestarzeć. Możesz więc liczyć na bardzo wysoką jakość za zdecydowanie mniejsze pieniądze. Za którym z ubiegłorocznych telewizorów szczególnie warto się rozejrzeć? Mamy kilka propozycji…

Samsung QE65Q77B – optymalna opcja dla Kowalskiego

Weźmy taki telewizor QE65Q77B QLED UHD 4K SAMSUNG. To model, który można by nazwać optymalnym rozwiązaniem dla typowego użytkownika. Dobrze sprawdza się praktycznie w każdym zastosowaniu: od oglądania telewizji i filmów, przez te lub inne sporty, aż po gry. Na swoim 65-calowym ekranie wyświetla obraz 4K HDR, więc o dobrą widoczność detali można być spokojnym. Odświeżanie 120 Hz sprawia natomiast, że nawet dynamiczne treści – jak filmy akcji czy gry wideo – prezentują się bez zarzutu.

Oczywiście możemy tu też liczyć na funkcjonalny system Smart TV. Nie tylko ułatwia on obsługę na co dzień, ale też daje dostęp do niewyczerpanych źródeł rozrywki w takich aplikacjach jak YouTube, Netflix, Disney+ czy HBO Max. Do tego dochodzą cztery porty HDMI 2.1, dwa złącza USB oraz bezprzewodowa łączność WI-Fi i Bluetooth.

LG 65QNED813QA – dobry telewizor (nie tylko) dla gracza

Świetną alternatywą dla wyżej wspomnianego modelu jest telewizor 65QNED813QA LG 4K 100Hz. To propozycja dla nieco bardziej wymagających osób. Do kropek kwantowych (Quantum Dot) dorzuca jeszcze technologię NanoCell, co razem przekłada się na wysokie nasycenie barw i niezwykłą głębię. W dodatku parametry obrazu są na bieżąco optymalizowane – odpowiada za to procesor Alpha 7 ze sztuczną inteligencją.

Tym telewizorem marki LG zainteresować powinni się przede wszystkim gracze. Urządzenie zostało zoptymalizowane pod kątem ich potrzeb i preferencji. Oczywiście charakterystykę tego modelu docenią także maniacy filmów, seriali i sportu. Słowem: uniwersalny TV dla każdego, komu zależy na wysokiej jakości.

Sony XR65X90KAEP – propozycja dla wymagających widzów

Dla prawdziwych entuzjastów powstał natomiast telewizor XR65X90KAEP SONY 4K UHD 100Hz. To jeden z najlepszych modeli japońskiego producenta, obdarzony zresztą licznymi nagrodami. Za co? Przede wszystkim za wysoką jakość obrazu, którego parametry są w dodatku na optymalizowane pod kątem warunków oświetleniowych w pomieszczeniu. Ale też za: świetne audio, komplet praktycznych funkcji dla graczy, funkcjonalny system Google TV oraz minimalistyczne wzornictwo.

Atutem telewizora Sony jest także pełnoekranowe podświetlenie (zamiast krawędziowego, z jakim mamy do czynienia w dwóch wcześniej wymienionych modelach). Przekłada się to na lepszy kontrast i – krótko mówiąc – bardziej realistyczny obraz.

Samsung QE55Q80B – gdy szukasz czegoś mniejszego

Oczywiście może być tak, że 65 cali to dla ciebie za dużo. W takim przypadku interesującą propozycją dla ciebie może okazać się telewizor QE55Q80B QLED UHD 4K SAMSUNG. To potężnie wyposażony sprzęt z 55-calowym wyświetlaczem QLED 4K o odświeżaniu 120 Hz. Podobnie jak przed chwilą wspomniany model Sony, oferuje bezpośrednie podświetlenie z lokalnym ściemnianiem i szereg „inteligentnych” funkcji, które same dbają o to, by obraz (i dźwięk) zawsze prezentował się jak najlepiej.

Ogólnie rzecz biorąc jest to telewizor wysokiej klasy i jest tak pod każdym względem: od jakości obrazu i dźwięku, przez funkcjonalność i wygodę obsługi, aż po jakość wykonania. To optymalny wybór dla każdego wymagającego Kowalskiego ze średniej wielkości salonem.

Sharp 40FG4EA – oszczędna opcja do małego pokoju

A jeśli szukasz czegoś jeszcze mniejszego, to 40-calowy telewizor 40FG4EA SHARP FULL HD powinien być strzałem w dziesiątkę. To dobry wybór do mniejszego salonu, ale też do pokoju dziecięcego czy w formie „drugiego ekranu”.

Telewizor marki Sharp oferuje rozdzielczość Full HD, ale przy przekątnej 40 cali to powinno wystarczyć. Więcej niż wystarczająca powinna okazać się funkcjonalność, zapewniana przez system Android TV 11, a w razie czego można też podłączyć do ekranu inne urządzenia, wykorzystując w tym celu moduły Bluetooth i Wi-Fi oraz porty HDMI czy USB. Nie jest to sprzęt imponujący swoimi możliwościami, ale w wielu przypadkach będzie po prostu „wystarczająco dobry”.

