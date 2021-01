Gdy wydawało się, że ciemne chmury znad Cyberpunk 2077 zostały rozgonione, temat problemów związanych z grą i sytuacji w obozie CD Projekt RED ponownie powraca.

Jason Schreier przybliża kulisy prac nad Cyberpunk 2077

Nie dalej jak kilka dni temu, Marcin Iwiński pokusił się o wyjaśnienia dotyczące problemów przy pracach nad Cyberpunk 2077 oraz obietnicę kolejnych, pojawiających się systematycznie poprawek. Niektórzy mogli sądzić, że jest to niejako zwieńczenie wszystkich wcześniejszych doniesień na temat tego, co z Cyberpunk 2077 poszło nie tak. Nic podobnego.

Na łamach Bloomberg pojawił się artykuł, w którym Jason Schreier przybliża kulisy prac nad Cyberpunk 2077. Powołuje się w nim na rozmowy z 20 pracownikami CD Projekt RED (byłymi, ale i obecnymi) i przedstawia kilka dość poważnych zarzutów. Demo gry prezentowane podczas targów E3 2018 określa materiałem, który finalnie ma niewiele wspólnego z produktem oddanym w ręce graczy. Przedstawia cały proces prac nad grą jako działania chaotyczne, mówi o jego zresetowaniu w 2016 roku, a także niezadowoleniu wielu pracowników z nieustannej presji i braku czasu na doszlifowanie wszystkiego. Wspomniano nawet o problemach komunikacyjnych i barierach kulturowych wynikających z zatrudniania osób z USA i Europy Zachodniej.

What went wrong with Cyberpunk 2077? Interviews with more than 20 current and former CD Projekt staff paint a complex picture. Unchecked ambition, technical woes, unrealistic deadlines, and above all, one belief: "We made The Witcher 3 -- it'll work out." https://t.co/T56huHkQW8 — Jason Schreier (@jasonschreier) January 16, 2021

Adam Badowski szybko odpowiada

Nie da się ukryć, że są to dość poważne stwierdzenia i raczej nie przedstawiają polskiego producenta w najlepszym świetle. Poza tym Jason Schreier nie jest w branży anonimową postacią, nie dziwi zatem, że dość szybko pojawił się stosowny komentarz. Pokusił się o niego Adam Badowski, a więc szef CD Projekt RED.

Skupił się w głównej mierze na pokazie gry przygotowanym na E3 2018. Jak stwierdził, trudno nie mówić o pewnej wizji skoro jest się w momencie, w którym nie ma nawet ustalonej daty premiery. Przez kolejne 2 lata rozwoju faktycznie sporo się zmieniło, z niektórych elementów zrezygnowano, ale Adam Badowski wskazuje tutaj na podobieństwa. Nie zgadza się, iż wspomniane demo w ogóle nie oddaje tego, jak finalnie wygląda Cyberpunk 2077.

I’ve read your piece and tweets, thank you for the read. I have some thoughts. https://t.co/T3qACdrnwM pic.twitter.com/wuzy5lXoqQ — Adam Badowski (@AdamBadowski) January 16, 2021

Adam Badowski odniósł się też między innymi do kwestii komunikacji wewnątrz studia akcentując wielokulturowe środowiska jako standard w obecnych czasach. Zaznaczył, że w formalnych sytuacjach zawsze obowiązuje język angielski, który jest też wskazany gdy w nieformalnych sytuacjach ktoś ma trudności z innym językiem.

Jason Schreier szybko te uwagi odnotował, jednocześnie stwierdzając, że wolałby zobaczyć reakcję na inne, ważniejsze jego zdaniem zarzuty. Deklaruje też chęć przeprowadzenia wywiadu z Adamem Badowskim.

I do regret bringing up the language issue, since it's gotten a disproportionate amount of attention and is not a particularly big deal.



Worth noting, however, what Badowski doesn't address: the brutal crunch and the unrealistic timeline. I'd be happy to interview him any time — Jason Schreier (@jasonschreier) January 16, 2021

Cyberpunk 2077 zadebiutował 10 grudnia. Już 10 dni później sprzedaż gry przekroczyła już 13 mln egzemplarzy. Obecny wynik pozostaje zagadką, ale jest zapewne zauważalnie wyższy.

Źródło: bloomberg, @jasonschreier, @AdamBadowski

