Jak uzyskać realistyczne efekty przestrzenne, gdy budżet nie jest zbyt duży, a… o pokoju można powiedzieć to samo? Soundbar JBL Bar 5.0 Multibeam ma być odpowiedzią.

JBL Bar 5.0 Multibeam – przestrzenne audio, gdy brakuje… przestrzeni

To nic dziwnego, jeśli nie masz w pokoju dość miejsca, by rozstawiać kolumienki – zresztą właśnie po to, by tego uniknąć, kupuje się soundbar. Nie znaczy to jednak, że musisz rezygnować z efektów przestrzennych. JBL Bar 5.0 Multibeam ma być na to najlepszym dowodem.

Nowa propozycja JBL wykorzystuje technologie Virtual Dolby Atmos i Multibeam, aby zapewniać realistyczne efekty przestrzenne. Innymi słowy: odnosisz wrażenie, jakbyś znajdował się w samym środku akcji przedstawionej na ekranie telewizora. Co więcej, dzięki automatycznej kalibracji, wszystko oparte jest o rozkład i umeblowanie twojego pokoju – to się nazywa spersonalizowane doświadczenie.

Co siedzi w środku tego soundbara?

Oprócz oprogramowania ważny jest też oczywiście sprzęt. JBL Bar 5.0 Multibeam to szeroka na 71 centymetrów belka, w której wnętrzu znajduje się pięć przetworników racetrack (każdy w formacie 48 x 80 mm). Trzy z nich są skierowane do przodu, pozostałe dwa zaś zostały zainstalowane po bokach urządzenia. Dopełnieniem całości są natomiast (zapewniające mocniejsze brzmienie) cztery radiatory pasywne (w rozmiarze 75 mm).

Mocną stroną tego soundbara mają być również szerokie opcje łączności. Jeśli chodzi o te przewodowe, to do wyboru mamy HDMI (z eARC), USB oraz wejście optyczne. Dla tych, którzy nie lubią kabli, producent postarał się zaś o moduły Wi-Fi 5 i Bluetooth 4.2 (z A2DP v1.2 i AVRCP v1.5). JBL Bar 5.0 Multibeam obsługuje również standardy Chromecast, AirPlay 2 i Alexa Multi-Room-Music.

Ile kosztuje JBL Bar 5.0 Multibeam? Cena do zaakceptowania

Tak jak wspominaliśmy – jest to rozwiązanie nie tylko dla tych, którzy nie mają wystarczająco dużo miejsca, ale też dla osób, które nie chcą wydawać wielu tysięcy na zestaw kina domowego. Ile więc kosztuje ten sprzęt? Sugerowana cena soundbara JBL Bar 5.0 Multibeam wynosi 1799 złotych.

Źródło: JBL, Harman, informacja własna

