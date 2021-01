To, że Denon potrafi robić dobre grajbelki, nie jest żadną tajemnicą. Udowodnił to już niejednym modelem. Ta nowość w jego katalogu ma być na to kolejnym przykładem. Mamy na myśli Denon Home Sound Bar 550.

Denon Home Sound Bar 550 – mała grajbelka, wielki (?) dźwięk

Denon Home Sound Bar 550 nie będzie najtańszym modelem w ofercie tego producenta, ale nie będzie też drogi jak flagowce. Ma to być solidny, nieźle brzmiący i całkiem funkcjonalny – po prostu dobry soundbar do kina domowego. W jego wnętrzu drzemie sześć przetworników, mających zapewniać głęboki dźwięk i efekty przestrzenne – według standardów Dolby Atmos i DTS:X 3D. Docenimy to zarówno podczas oglądania filmów i seriali, jak i słuchania muzyki – a przynajmniej o tym, że tak będzie, przekonuje sam Denon.

Soundbar będzie miał wbudowany HEOS i będzie kompatybilny z innymi elementami tego ekosystemu – dzięki temu możesz bezprzewodowo przesyłać muzykę z lokalnych bibliotek i serwisów streamingowych, a także dodać „pięćset pięćdziesiątkę” do swojego układu głośników multi-room. Nowy model może zostać także połączony z głośnikami Home 150, 250 i 350 oraz subwooferem DSW-1H.

O klasie urządzenia świadczą też takie dodatki, jak automatycznie podświetlający się panel sterowania po wykryciu zbliżającej się dłoni, pilot i aplikacja z przyciskami szybkiego wybierania ulubionych funkcji czy łączność eARC.

Ile kosztuje Denon Home Sound Bar 550?

Denon Sound Bar 550 będzie kosztować około 3000 złotych, kiedy zadebiutuje na rynku, a premiera planowana jest na przyszły miesiąc.

Źródło: Denon, Horn Distribution

