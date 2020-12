Samsung HW-S60T i S61T to nowe soundbary producenta z Korei Południowej, oferujące niezłe brzmienie i dostęp do ciekawych funkcji – wszystko, czego potrzebujesz w niewielkim kinie domowym.

Samsung pokazał nowe, inteligentne soundbary All-in-One z serii S

Samsung HW-S60T i S61T to soundbary All-in-One – jednoelementowe, czyli bez zewnętrznych subwooferów (choć w razie czego nic nie stoi na przeszkodzie, by podłączyć taki głośnik). Mimo to mają równie dobrze radzić sobie z wysokimi, średnimi i niskimi tonami, bo w środku siedzą dwa tweetery i dwa woofery. Zwarta konstrukcja z zaokrągleniami i w połączeniu z tkaniną Kvadrat, sprawia ponadto, że dobrze komponują się w mieszkaniu – zarówno w towarzystwie telewizora, jak i samodzielnie.

Boczne Głośniki Tubowe wraz technologią Samsung Acoustic Beam zapewniają efekty przestrzenne – może się wydawać, jakby dźwięk dochodził z różnych stron i otaczał słuchacza. Funkcja Adaptacji Dźwięku z kolei zwiększa słyszalność dialogów niezależnie od ustawionego poziomu głośności. Nowe soundbary producenta z Korei mają również specjalny Tryb Muzyczny, w którym brzmienie jest zoptymalizowane nie pod kątem filmów, seriali i programów telewizyjnych, a właśnie koncertów czy albumów muzycznych.

Jeśli chodzi o łączność, to soundbary Samsung HW-S60T i S61T mogą łączyć się z innymi urządzeniami przez HDMI, Wi-Fi i Bluetooth. Ta ostatnia opcja umożliwia również korzystanie z funkcji Dotknij i Odtwórz, ułatwiającej przesyłanie treści ze smartfona do dużego głośnika. Wspomnijmy jeszcze, że moc całkowita wynosi 180 W, szerokość to 76,4 cm, a waga nie przekracza 3 kg.

Ile kosztują soundabry Samsung S60T/S61T? No cóż, z rabatem mniej

Czas też wyjaśnić, czym te modele różnią się od siebie, a jest to jedynie kolor: S60T jest czarny, a S61T – srebrny. Jeden i drugi kosztuje 1399 złotych i jeśli jesteś zdecydowany, to kup swój egzemplarz do końca tego roku – robiąc to na oficjalnej stronie Samsunga, otrzymasz 25-procentowy rabat.

Źródło: Samsung

