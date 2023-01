Jest tylko jedna taka Roomba na całym świecie i teraz może być twoja. Przy okazji możesz zrobić coś dobrego – właściwie: jest to warunek konieczny.

Niezwykła Roomba – licytacja WOŚP

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku do akcji przyłączyli się także artyści, celebryci i producenci sprzętu. Wśród tych ostatnich znalazł się iRobot, który zaprosił do współpracy Basię Rochowczyk – uznaną projektantkę i ilustratorkę znaną jako Stain on the floor. Owocem tej kooperacji jest jedyny w swoim rodzaju, pięknie ozdobiony robot odkurzający Roomba Combo j7 wraz ze stacją dokującą utrzymaną w tym samym stylu. Urządzenie trafiło na aukcję, gdzie można licytować je do przyszłego poniedziałku.

Roomba Combo j7 – co to za jedna?

Licytowana wersja robota sprzątającego jest wyjątkowa, ale takie też – pod pewnymi względami – jest samo urządzenie. Zacznijmy od tego, że najnowszy iRobot Roomba Combo j7+ jest w pełni samodzielną maszyną, która automatycznie odkurza i mopuje, a następnie – również bez udziału użytkownika – opróżnia pojemnik na brud. To, co ją wyróżnia, to przede wszystkim unoszone ramię mopa (nie ogranicza się do lekkiego podniesienia, jak u konkurencji, lecz faktycznie unosi ramię wysoko nad siebie). Dzięki temu bezpiecznie może wjeżdżać na dywany.

Wysoka moc, podwójna szczotka główna i zaawansowany system mapowania pomieszczeń to kolejne atuty, jakimi może pochwalić się iRobot Roomba Combo j7+. Zdecydowanie więc jest to sprzęt, który warto mieć w domu, szczególnie gdy sprzątanie podłóg nie należy do twoich ulubionych obowiązków. A w takim wydaniu urządzenie będzie ponadto stanowić ozdobę mieszkania. No i możesz też zrobić coś dobrego…

Cała kwota na konto WOŚP

Tak jak już wspominałem, licytacja trwa do 30 stycznia 2023 roku, konkretnie do godziny 13.00. Zgodnie z przyjętymi zasadami Allegro nie pobiera prowizji od ofert charytatywnych, w związku z czym cała kwota zostanie przekazana fundacji WOŚP.

Źródło: Allegro, iRobot