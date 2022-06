Steam Next Fest to cykliczne święto gier, jakich świat jeszcze nie widział. Przez cały tydzień gracze mogą wypróbować wersje demonstracyjne setek przedpremierowych tytułów. Czy warto czyścić dyski w oczekiwaniu na czerwcowe próbki od Steam?

13 czerwca startuje kolejny Steam Netx Fest. W co będzie można zagrać i jak się odnaleźć w powodzi darmowych okazji?

W jakim terminie odbędzie się June Stream Next Fest?

Czerwcowa edycja Stream Next Fest potrwa od poniedziałku do poniedziałku. Gracze w Polsce dołączyć mogą już 13 czerwca o godzinie 19.00, a koniec imprezy planowany jest na 20 czerwca 2022.

Co będzie się działo podczas czerwcowego Steam Next Fest?

Steam Next Fest to przede wszystkim okazja do poznania setek gamingowych tytułów, na których premiery nadal czekamy. Oprócz błyszczących nowością wersji demonstracyjnych będzie można zerknąć na streamingi oraz dołączyć do transmisji prowadzonych przez deweloperów.

W co zagrasz za darmo podczas czerwcowego Steam Next Fest?

Według subiektywnej opinii organizatorów czerwcowegoSteram Next Fest, szczególnie warte uwagi są tytuły wspomniane w zapowiedzi imprezy:

Arksync (Dykom Software)

BROK the InvestiGator (COWCAT)

Cult of the Lamb (Massive Monster)

Daydream Forgotten Sorrow (Frozen line)

Exophobia (Zarc Attack)

Eyes in the Dark (Under the Stairs)

Fays Factory (egor dorogov)

Foretales (Alkemi)

Gestalt Steam Cinder (Metamorphosis Games)

Glimmer in Mirror (MapleDorm Games)

Ghost Song (Old Moon)

Harmonys Odyssey (MythicOwl)

King of the Hat (Business Corp. Inc)

LEGO Bricktales (ClockStone)

Misc. A Tiny Tale (Tinyware Games)

Nine Sols (RedCandleGames)

Poszukując darmowej wersji próbnej gry, o której istnieniu wiemy, powinniśmy w trakcie Steam Next Fest odwiedzić sklepową stronę tej produkcji. Wszyscy uczestnicy będą odpowiednio oznaczeni, a ich demo dostępne w widocznym miejscu.

Podczas Steam Next Fest możnemy spodziewać się darmowych wersji próbnych setek indyków reprezentujących każdy gatunek, jaki sobie wymarzymy. Jeśli jeszcze nie wiemy, co chcemy znaleźć, możemy sugerować się sugerować się tym, co już lubimy. W takiej sytuacji warto rozpocząć przeczesywanie blblioteki Steam od tytułów polecanych przez graczy i organizatora. W ten sposób mamy największe szanse trafić na prawdziwe perełki w interesującej nas kategorii.

Jak nie dać się rozczarować darmowemu demo ze Steam Next Fest?

Z okna wystawowego podczas czerwcowego Steam Next Fest ma zamiar skorzystać ponad 700 nowości i chociaż darmową wersją próbną kusić będą tylko te produkcje, nad którymi prace są wystarczająco zaawansowane, to nadal będzie to kilkaset tytułów. Wśród indyków stan grywalny może być jednak bardzo różny, ale właśnie po to istnieje Stream Next Fest. Wykluczymy rozczarowanie, jeśli przed wybraniem przycisku pobierz sprawdzimy, czy z okazji imprezy deweloperzy postarali się o streaming, który nas przekonuje.

Żródło: Steam