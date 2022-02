Zastanawiacie się, jakie gry będą w tym roku warte zakupu? Zajrzyjcie na Steam, bo aktualnie można rozwiać tam sporo wątpliwości.

Festiwal Next Fest powraca na Steam

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dziś wieczorem na platformie Steam wystartowała kolejna edycja Next Fest. Jak określają to sami organizatorzy, mowa o wielodniowym święcie nadchodzących gier. Jakie atrakcje przygotowano?

Pamiętacie czasy, gdy większość gier przed premierą można było sprawdzić dzięki wersjom demo? Next Fest skupia się właśnie na nich, w tym przypadku mowa o ponad... 700 pozycjach. Poza tym omawiane wydarzenie to również liczne transmisje na żywo, które przeprowadzą z reguły sami twórcy poszczególnych tytułów. Ile jest czasu na skorzystanie z przygotowanej oferty? Next Fest, a właściwie ta edycja, zakończy się 28 lutego.

Steam Next Fest - wersje demo warte sprawdzenia - Kangurek Kao i nie tylko

Trudno jest z tak obszernej listy wyłowić kilka czy kilkanaście tych wersji demo, które będą najbardziej interesujące dla wszystkich. Spróbować jednak można.

Z pewnością kusić może nowy Kangurek Kao, którym rodzime studio Tate Multimedia pochwaliło się ledwie kilka tygodni temu. Jest też okazja sprawdzić chociażby Boundary i spróbować już teraz przekonać się, czy deklaracje twórców o świetnej oprawie graficznej mają jakąkolwiek rację bytu. Nie brakuje również sporej gamy wszelkiej maści symulatorów, które cieszą się aktualnie naprawdę sporym wzięciem, Matchpoint - Tennis Championships dla lubiących gry sportowe, ale mających już dość piłki nożnej czy koszykówki, a także sporo strategii.

Boundary - sieciowa strzelanka podobno zachwycaja oprawą graficzną (premiera: 2022 r.)

- sieciowa strzelanka podobno zachwycaja oprawą graficzną (premiera: 2022 r.) FAR: Changing Tides - klimatyczna przygodówka osadzona w świecie zniszczonym przez wielką powódź (premiera: 1 marca 2022 r.)

- klimatyczna przygodówka osadzona w świecie zniszczonym przez wielką powódź (premiera: 1 marca 2022 r.) Thief Simulator 2 - tu tytuł mówi chyba wszystko (data premiery jeszcze nieujawniona)

- tu tytuł mówi chyba wszystko (data premiery jeszcze nieujawniona) Autopsy Simulator - połączenie symulatora autopsji i horroru (data premiery jeszcze nieujawniona)

- połączenie symulatora autopsji i horroru (data premiery jeszcze nieujawniona) Kangurek Kao - nowa wersja platformówki mającej niemałe grono sympatyków (premiera: lato 2022 r.)

Daymare: 1994 Sandcastle - trzecioosobowy survival horror, prequel Daymare: 1998 (premiera: 2022 r.)

- trzecioosobowy survival horror, prequel Daymare: 1998 (premiera: 2022 r.) Builders of Egypt - strategia ekonomiczna typu city-building w klimatach tytułowego Egiptu, ale sprzed wieków (premiera: I kwartał 2022 r.)

- strategia ekonomiczna typu city-building w klimatach tytułowego Egiptu, ale sprzed wieków (premiera: I kwartał 2022 r.) Builder Simulator - symulator budowy domu (premiera: 2022 r.)

- symulator budowy domu (premiera: 2022 r.) Warstride Challenges - wedle twórców połączenie Dooma, Super Meat Boy i TrackManii (premiera: wiosna 2022 r.)

Matchpoint - Tennis Championships - symulator tenisa ziemnego (premiera: wiosna 2022 r.)

- symulator tenisa ziemnego (premiera: wiosna 2022 r.) Birding Simulator - pierwszoosobowa gra „fotograficzno - eksploracyjna” z polowaniem na ptaki, ale tylko za pomocą obiektywu (premiera: 2022 r.)

- pierwszoosobowa gra „fotograficzno - eksploracyjna” z polowaniem na ptaki, ale tylko za pomocą obiektywu (premiera: 2022 r.) Expedition Zero - gra akcji z elementami survival horroru z akcją osadzoną na syberyjskich pustkowiach (premiera: 2022 r.)

Pełne zestawienie możecie znaleźć rzecz jasna w sklepie Steam. Dostępne wersje demo podzielono na kilka kategorii (pod względem gatunków gier), powinno być łatwiej odszukać ciekawe pozycje. A jeśli znaleźliście już coś godnego uwagi, podrzućcie w komentarzach.

Źródło: Steam, Tate Multimedia, Warstride Challenges - Dream Powered Games