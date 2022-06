Czerwiec to chyba najbardziej wyczekiwany miesiąc przez wszystkich graczy, ale bynajmniej nie ze względu na szykujące się wówczas premiery gier. To co w czerwcu wywołuje najwięcej emocji to zapowiedzi nowych tytułów na różnych pokazach. I w tym roku będzie zapewne tak samo.

Trzy oddechy przed wakacjami

Czerwiec oznacza, że jesteśmy już bardzo blisko lata. A jeśli tak to już niedługo koniec szkoły i upragnione od dawna wakacje, urlopy i wyjazdy. Co prawda w tym roku z tymi ostatnimi może być różnie, wiadomo wszystko coraz mocniej bije nas po kieszeni, ale przynajmniej będzie czas by nadrobić zaległości w grach. Warto wówczas sięgnąć szczególnie po któryś z najmocniejszych tytułów ostatnich miesięcy pokroju LEGO Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów, Trek to Yomi czy Sniper Elite 5, o ile oczywiście wcześniej już ich nie ukończyliście.

Ktoś powie pewnie teraz – „ale zaraz, mam wracać do „staroci”? A co z nowościami? Nie siejcie defetyzmu, przecież w czerwcu też będą ciekawe premiery gier”. Owszem, zgadza się – będą. I to nawet kilka całkiem grubych. Jakich? A to już sami zobaczcie. Zapraszamy na najnowszy odcinek naszego wideo cyklu.

Najlepsze premiery gier czerwca 2022

Na jakie gry w czerwcu 2022 najbardziej czekacie?

Koniecznie zagłosujcie w naszej ankiecie, gry które zdobędą najwięcej głosów postaramy się zrecenzować na naszym portalu. To Wy decydujecie! :)

