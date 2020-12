Jurassic World Evolution to jedna z ciekawszych strategii ekonomicznych, jakie pojawiły się w ostatnich latach. Nie wierzysz? Przekonaj się, jest świetna okazja.

Jurassic World Evolution za darmo na Epic Games Store

Pilnujecie świątecznej wyprzedaży na Epic Games Store? Nawet bez wydawania pieniędzy można się na niej obłowić, bo zarządzający sklepem zdecydowali się też na rozdawanie darmowych gier. Niektóre to duże i stosunkowo świeże tytuły. Tak jak dziś, bo do zgarnięcia jest Jurassic World Evolution.

To strategia ekonomiczna przygotowana przez studio Frontier Developments, które ma w dorobku kilka pozycji z tego gatunku. Jurassic World Evolution nie jest może tą najwyższej ocenianą, ale też udaną, bo średnia ocen dobiła do 70-75%. Intryguje już samą otoczką, ponieważ celem jest tutaj kompleksowe zarządzanie parkiem dinozaurów, jego rozbudowa, przyciąganie zwiedzających i przede wszystkim zarabianie na tym. Twórcy przewidzieli nawet eksperymenty z genetyką.

To 15 darmowa gra od Epic Games Store w ciągu ostatnich dni

Tak jak wspominano jeszcze przed startem całej akcji, miała ona przynieść 15 darmowych gier i jak najbardziej dotrzymano danego słowa. Jurassic World Evolution uzupełnia listę, którą w poprzednich dniach zapełniły Torchlight II, Solitairica, Stranded Deep, Night in the Woods, My Time At Portia, Darkest Dungeon, Inside, Tropico 5, Metro: 2033 Redux, Alien: Isolation, Defense Grid: The Awakening, The Long Dark, Oddworld: New 'n' Tasty i Cities: Skylines.

Ile z wymienionych gier przypisaliście do swojego konta i która uciszyła Was najbardziej?

Źródło: epicgames

