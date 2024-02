Cóż za zmiany. Nadszedł czas, by pożegnać się z Google Bard, ale spokojnie! Narzędzie nie przepadnie, lecz porzuca swoją dotychczasową nazwę. AI od Google ewoluuje na naszych oczach, w drodze aplikacja mobilna.

Sztuczna inteligencja na dobre zadomowiła się w naszej rzeczywistości. Giganci branży mają własne pomysły na to, jak ją wykorzystać i ubrać w szaty przydatnego narzędzia. Jednym z nich jest Google Bard, który ujrzał światło dzienne w ubiegłym roku, a dosłownie przed chwilą otrzymał ciekawą aktualizację polegającą na wsparciu ze strony Gemini Pro.

Symboliczny "koniec" Google Bard

I jeśli przyzwyczailiście się do nazwy Google Bard, to nadszedł czas, by to zmienić - od teraz Bard to Gemini. Prezentacja demo Gemini - autorskiego modelu AI od Google - miała miejsce pod koniec grudnia 2023 r., a teraz otrzymujemy nowe, jakże interesujące wieści. Uporządkujmy je:

rozwiń

Bard porzuca swoją nazwę i teraz legitymuje się jako Gemini

Tym samym Google rozpoczyna kolejną fazę polegającą na wprowadzeniu Gemini do większej liczby naszych produktów, więc Bard to swego rodzaju preludium.

Google udostępnia Gemini Advanced, które zaoferuje dostęp do Ultra 1.0, czyli “największego i najnowocześniejszego modelu AI” autorstwa rzeczonej korporacji. Gemini Advanved to część nowego, płatnego planu Google One AI Premium.

Poinformowano również, że dostęp do Gemini i Gemini Advanced uzyskamy z poziomu swojego telefonu dzięki aplikacji mobilnej na Androida i iOS.

Niestety, ale musimy uzbroić się w cierpliwość; aplikacja jest aktualnie dostępna tylko w USA, ale ten stan rzeczy zmieni się w “nadchodzących tygodniach”.

AI, wszędzie AI

AI coraz mocniej wpływa na otaczającą nas rzeczywistość. Nie umknęło to uwadze polskiego rządu, który powołał do życia zespół doradczy PL/AI Sztuczna inteligencja dla Polski.

