Sztuczna inteligencja odgrywa coraz większe znaczenie we współczesnym świecie. Polski rząd postanowił wykorzystać potencjał technologii i powołał zespół doradczy PL/AI Sztuczna inteligencja dla Polski, który zajmie się opracowaniem projektów usprawniających działanie państwa.

Wicepremier i Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powołał zespół doradczy PL/AI Sztuczna inteligencja dla Polski. Zespół będzie doradzać Ministerstwu Cyfryzacji. W skład zespołu weszli naukowcy, programiści i przedsiębiorcy, który odnieśli światowe sukcesy w obszarze sztucznej inteligencji.

Miron Mironiuk - uruchomił pilotażowy program nauczania programowania w szkołach podstawowych pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji

Agnieszka Mikołajczyk-Bareła - Senior AI Engineer rozwijająca duże modele językowe w Chaptr

Kamila Staryga - menedżerka produktu z 15-letnim doświadczeniem w dziedzinie innowacji

Marek Cygan - profesor w Instytucie Informatyki na Uniwersytecie Warszawskim

Tomasz Czajka – programista zajmujący się oprogramowaniem open source, algorytmami oraz metodami sztucznej inteligencji

Łukasz Kidziński - specjalista w dziedzinie bioinformatyki i naukowiec na Uniwersytecie Stanforda

Karol Kurach – naukowiec zajmujący się od ponad 14 lat głębokimi sieciami neuronowymi

Czym zajmie się zespół PL/AI?

Zadaniem zespołu będzie opracowanie rekomendacji wykorzystania sztucznej inteligencji, która usprawni konkretne obszary działania państwa. Ministerstwo twierdzi, że wykorzystanie nowej technologii może pomóc w zwiększeniu efektywności i optymalizacji procesów w administracji publicznej.

Eksperci zaproponowali rozwiązania z zastosowaniem sztucznej inteligencji na podstawie własnej ekspertyzy i doświadczeń innych państw. Pomysły zostały skonsultowane z przedstawicielami rządu i merytorycznymi ekspertami. Na początek wyznaczono obszary z dziedziny bezpieczeństwa, edukacji, zdrowia publicznego, skutecznego państwa oraz rozwoju, gdzie sztuczna inteligencja ma szansę realnie i mierzalnie usprawnić działanie państwa.

Ministerstwo nie będzie ograniczać się do rekomendacji ekspertów. Każdy zainteresowany może zgłosić swój pomysł na rozwiązanie poprzez stronę internetową zespołu PL/AI: aidla.pl. Projekty będą poddane szczegółowym analizom i przedstawione Ministrowi Cyfryzacji w formie rekomendacji.

Nie jest tajemnicą, że sztuczna inteligencja odgrywa coraz większe znaczenie w naszym życiu, więc jej wykorzystanie w administracji publicznej jest oczywiste. Dobrze, że rząd to dostrzega i już teraz podejmuje decyzje. Co z tego wyjdzie? Przekonamy się pewnie za jakiś czas. Póki co sztuczna inteligencja niestety kojarzy się ze sławnymi przekrętami, gdzie sztucznie wygenerowane wizerunki polityków zachęcają do inwestowania.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji