Firma Apple zaprezentowała w poniedziałek system iOS 18. Jest on już dostępny do pobrania dla zarejestrowanych członków programu Apple Developer. Jak pobrać iOS 18 beta? Jak zainstalować iOS 18? Wszystkiego dowiecie się z tego poradnika.

iOS 18 Beta

Kiedy iOS 18 będzie dostępny dla użytkowników kompatybilnych modeli iPhone’ów? Odpowiedź na to pytanie brzmi: to zależy.

Oficjalna wersja tego systemu pojawi się jesienią - prawdopodobnie we wrześniu, kiedy to zadebiutuje nowa generacja iPhone’ów. Nie trzeba jednak aż tak długo czekać. Podczas prezentacji inaugurującej tegoroczną konferencję WWDC zapowiedziano, że publiczna wersja beta pojawi się już w lipcu.

O tym jak instalować tego typu oprogramowanie pisaliśmy przy okazji pojawienia się publicznej wersji beta systemu iOS 17.

Jednak dla najbardziej niecierpliwych mamy jeszcze inne rozwiązanie. iOS 18 Beta można zainstalować już teraz! Wystarczy zalogować się w serwisie Apple Developer za pomocą konta Apple ID przypisanego do urządzenia, na którym będzie instalowany system. Co więcej, od ubiegłego roku nie jest wymagana roczna opłata członkowska w wysokości 429 zł, która umożliwia między innymi dystrybucję aplikacji i gier w App Store.

WAŻNE! Zanim zainstalujesz iOS 18 Beta

Przed rozpoczęciem pobierania i instalacji iOS 18 Beta należy koniecznie zrobić kopię zapasową iPhone.

Co więcej, nie zalecamy instalacji testowej wersji systemu operacyjnego na urządzeniu, z którego korzystacie na co dzień. Takie oprogramowanie może nie być stabilne – niektóre aplikacje mogą nie działać, a system może się zawieszać.

Udostępniane jest ono po to, by w trakcie testów swoich aplikacji deweloperzy mogli zgłaszać różne problemy i błędy w celu wyeliminowania ich przed udostępnieniem stabilnej wersji systemu, co nastąpi dopiero jesienią. Warto zatem skorzystać z zapasowego telefonu do tego typu testów.

Jak zainstalować iOS 18?

Jak już wspomnieliśmy, pierwszym krokiem jest zalogowanie się w serwisie Apple Developer za pomocą konta Apple ID przypisanego do urządzenia, na którym będzie instalowany system.

Aby to zrobić należy wejść na stronę developer.apple.com, a następnie z menu znajdującego się w lewym górnym rogu wybrać Account.

Następnie zalogować się za pomocą swojego Apple ID, potwierdzić zapoznanie się z regulaminem i stuknąć Submit.

Kolejno należy stuknąć w przycisk Enroll today i w celu przyśpieszenia całej operacji wybrać Continue enrollment on the web. Jeśli nie macie zamiaru w pełni korzystać z serwisu dla deweloperów, to pobieranie aplikacji nie jest konieczne.

Teraz należy wpisać swoje dane, wybrać rodzaj podmiotu jako Individual / Sole Proprietor i stuknąć Continue. Następnie potwierdzić zapoznanie się z warunkami Apple Developer Program i znowu stuknąć Continue.

Kolejny ekran dotyczy opłaty członkowskiej, ale wspominaliśmy już, że nie jest ona konieczna w przypadku, gdy chce się tylko pobrać iOS 18 Beta.

Należy w tym momencie przerwać proces rejestracji opuszczając stronę.

Teraz wystarczy postępować niemal tak, jak w przypadku każdej innej aktualizacji systemu iOS. Należy wejść kolejno w:

Ustawienia,

Ogólne,

Uaktualnienia,

Uaktualnienia beta (tu nowość).

Na liście pojawi się pozycja iOS 18 Developer Beta (jeśli nie, to listę trzeba odświeżyć lub nieco poczekać). Należy zaznaczyć tę pozycję, a następnie cofnąć się do ekranu Uaktualnienia (pojawi się tu iOS 18 Beta) i stuknąć Uaktualnij teraz.

Na ekranie będą wyświetlane wskazówki, które przeprowadzą użytkownika przez cały proces. Dodajmy, że w późniejszym czasie będą pojawiać się tutaj kolejne wersja beta systemu iOS 18, w tym publiczna bety.

iOS 18 - na jakie iPhone’y?

Jest jeszcze jedna ważna kwestia. Aby zainstalować system iOS 18, czy to w wersji beta czy w wersji stabilnej, należy mieć kompatybilny model iPhone’a. Lista urządzeń kompatybilnych z iOS 18 poniżej:

iPhone SE (2. i 3. gen.);

iPhone XS;

iPhone XS Max;

iPhone XR;

iPhone 11;

iPhone 11 Pro;

iPhone 11 Pro Max;

iPhone 12;

iPhone 12 mini;

iPhone 12 Pro;

iPhone 12 Pro Max;

iPhone 13;

iPhone 13 mini;

iPhone 13 Pro;

iPhone 13 Pro Max;

iPhone 14;

iPhone 14 Plus;

iPhone 14 Pro;

iPhone 14 Pro Max.

iPhone 15;

iPhone 15 Plus;

iPhone 15 Pro;

iPhone 15 Pro Max.

Warto też wiedzieć, że aby w ogóle pobrać iOS 18 Beta, na iPhonie musi być zainstalowany iOS w wersji 16.4 lub nowszej. Najlepiej najpierw zainstalować najnowszą iterację – 17.5.1.

Źródło: informacje własne, Apple