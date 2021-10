Zmieniające się stopy procentowe to emocjonująca sprawia dla wielu kredytobiorców. Jak łatwo przewidzieć jej wysokość przy pomocy darmowego Kalkulatora Oprocentowania Kredytów Hipotecznych?

Kredyty hipoteczne to wieloletnie zobowiązania finansowe, których nikt nie podejmuje bez zastanowienia. Zazwyczaj doskonale wiemy, ile pożyczamy i jak długo będziemy nasz kredyt spłacać. Jego koszty mogą być jednak bardzo zaskakujące i aby się w nich zorientować nie wystarczy dobrze rozpracować możliwości programu Excel. Dzieje się tak, ponieważ większość kredytów, z których korzystamy, ma zmienne oprocentowanie. Wysokość raty takiego zobowiązania jest zależna od stóp procentowych, ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Od kilkunastu miesięcy kredytobiorcy mogli ten fakt ignorować. W maju 2020 roku stopy procentowe zostały zamrożone na poziomie 0,1 %. Skutkowało to stosunkowo niskimi i stałymi ratami ich zobowiązań. Niestety, wszystko wskazuje na to, że ten stan rzeczy będzie się zmieniał. 7 października br. stopy procentowe zostały podniesione do 0,5%. To nadal przyzwoicie, ale ich dalszy wzrost jest bardzo prawdopodobny.

Na tę sytuację dobrego sposobu nie ma. Istnieją jednak narzędzia, które pomogą nam się przygotować się na zmiany. Przyda się do tego przygotowany przez UOKiK Kalkulator Zmian Oprocentowania Kredytu Hipotecznego.

Jak działa Kalkulator Zmian Oprocentowania Kredytu Hipotecznego?

Kalkulator pomaga ocenić wysokość rat kredytów złotówkowych z oprocentowaniem zmiennym. Jest dostępny online, bez opłat i w przeciwieństwie do umów kredytowych, prezentuje się bardzo czytelnie:

Żeby kalkulator podpowiedział nam wysokość rat, wystarczą podstawowe informacje o kredycie. Wpisać musimy:

kwotę, która pozostała nam do spłaty

termin, na który zaplanowana jest ostatnia wpłata

wysokość bieżącej raty lub jej oprocentowanie

Na ich podstawie narzędzie przedstawi nam wysokości raty zależną do wahań stóp procentowych. Widok główny uwzględnia skalę od 1% do 5%. Aby była większa i uwzględniała poziom stóp procentowych od 0,5% do 5,0%, należy wybrać opcję 10 wyników.

Komu przyda się Kalkulator Zmian Oprocentowania Kredytu Hipotecznego?

Kalkulator przygotowany przez UOKiK nie będzie rozwiązaniem wszystkich naszych dylematów. Nie podpowie na przykład, jaka będzie wysokość stóp procentowych za pół roku lub pięć lat. Oszczędzi nam jednak konieczności szczegółowej lektury umowy kredytowej, jeśli wysokość raty jest dla nas zaskakująca lub kiedy chcemy ją poznać przed otrzymaniem informacji z banku.

Narządzie to przyda się też każdemu, kto dopiero zastanawia się nad kredytem hipotecznym. Przy jego pomocy możemy na spokojnie przemyśleć symulacje wysokości rat, dostarczane przez doradców kredytowych. Chociaż kalkulator nie uwzględnia opłat dodatkowych, takich jak ubezpieczenie kredytu lub prowizje bankowe, to pomoże nam oszacować rzeczywistą skalę kosztów, do jakich możemy zobowiązać się proponowaną nam umową.

Źródło: Twitter, UOKiK, gov.pl