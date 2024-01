Wideorejestratory 70mai to jedne z najchętniej kupowanych urządzeń tego typu w Polsce. Najpopularniejszy zestaw kamer samochodowych tej marki można w najbliższych dniach nabyć w bardzo dobrej cenie.

Trwająca zima nie oszczędza kierowców. Opady, gołoledź i ogólna szarówka w połączeniu z obniżonym nastrojem osób kierujących pojazdami stanowią spore zagrożenie, nawet jeśli sami jeździmy dobrze i stosujemy wobec innych zasadę ograniczonego zaufania. Wideorejestrator to dobry wynalazek na takie okazje (a właściwie na cały rok), zarówno na dalsze trasy, jak i na co dzień do miasta. Nie chcąc wydawać zbyt wiele, ale jednocześnie poszukując kamery do auta o przyzwoitej jakości, warto zwracać uwagę obniżki cen - możemy wówczas kupić coś lepszego, jednocześnie nie drenując nadmiernie portfela.

70mai Dash Cam A500s w doskonałej cenie

70 mai Dash Cam A500s Pro Plus+ to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych kamer samochodowych na naszym rynku, przetestowana przez tysiące osób i chwalona za dobry stosunek ceny do jakości. W połączeniu z kamerką tylną RC06 jest to sprzęt naprawdę wart uwagi, zwłaszcza w aktualnej cenie promocyjnej.

W ubiegłym roku za taki zestaw płaciliśmy nawet 599 złotych, aktualnie około 479 złotych. W promocji w Media Expert urządzenie możemy zakupić w świetnej cenie 399 złotych. Promocja potrwa do 25 stycznia lub do wyczerpania zapasów.

Na naszych stronach możecie też znaleźć recenzję 70mai Dash Cam A500s, która pozwoli ocenić, czy to produkt dla Was. W artykule jest sporo o możliwościach kamery, są także próbki nagrań, w tym nocnych, których jakość w przypadku polskiej zimy serwującej nam półmrok już około czwartej po południu, ma znaczenie niebagatelne.

