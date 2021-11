Ciągle czekamy na premierę (i dostępność!) kart graficznych do grania, ale w międzyczasie na rynku pojawiają się też ciekawe rozwiązania z profesjonalnego segmentu. Nvidia zaprezentowała właśnie akcelerator A2, który ma wspomóc obliczenia związane ze sztuczną inteligencją.

Nvidia A2 to podstawowa konstrukcja, która została zaprojektowana z myślą o centrach danych prowadzących obliczenia bazujące na sztucznej inteligencji (mowa tutaj głównie o przetwarzaniu danych, trenowaniu czy wnioskowaniu, więc dziedzinach wpływających na poprawę komfortu naszego życia).

Nvidia A2 – nowy model wypada dużo lepiej od poprzednika

Karta bazuje na układzie graficznym Nvidia Ampere GA107 z 1280 jednostkami CUDA, co przekłada się na 4,5 TFLOPS mocy obliczeniowej pojedynczej precyzji. Dodatkowo przewidziano tutaj 16 GB pamięci GDDR6 128-bit o przepustowości 200 GB/s.

Model Nvidia A100 Nvidia A30 Nvidia A2 Generacja Nvidia Ampere Nvidia Ampere Nvidia Ampere Układ graficzny GA100 GA100 GA107 Rdzenie CUDA 6912 3584 1280 Rdzenie Tensor 432 224 40 Taktowanie Boost 1,41 GHz 1,44 GHz 1,77 GHz Moc obliczeniowa pojedynczej precyzji 19,5 TFLOPS 10,3 TFLOPS 4,5 TFLOPS Moc obliczeniowa podwójnej precyzji 9,7 TFLOPS 5,2 TFLOPS 0,14 TFLOPS Pamięć VRAM 80GB HBM2e 5120-bit 24GB HBM2 3072-bit 16GB GDDR6 128-bit Przepustowość pamięci 2 TB/s 933 GB/s 200 GB/s TDP 400 W 165 W 40 - 60 W

Specyfikacja karty może nie należy do najmocniejszych, ale warto zwrócić uwagę na efektywność energetyczną konstrukcji – standardowy współczynnik TDP to 60 W, ale można go obniżyć do 40 W (akcelerator nie wymaga podłączenia dodatkowego zasilania).



Nvidia A2 to najsłabszy i najmniejszy przedstawiciel serii (w ofercie producenta są dostepne też większe i wydjaniejsze modele A30 i A100)

Warto dodać, że A2 to kompaktowa konstrukcja (HHHL-SS - niskoprofilowa, krótka i jednoslotowa), więc bez problemu zmieści się do serwerów. Do komunikacji wykorzystano interfejs PCI-Express 4.0 x8.

Na jaką wydajność można liczyć? Producent porównał nowy kartę Nvidia A2 do modelu Nvidia T4 z poprzedniej generacji Turing.

Nowy model oferuje o 20 – 30% lepsze osiągi w testach bazujących na akceleracji sztucznej inteligencji, ale przy okazji oferuje o 10% lepszą efektywność energetyczną i o 60% lepszy stosunek ceny do wydajności.

Producent nie zdradził szczegółów na temat dostępności akceleratora, ale teoretycznie powinien on być tańszy od swojego poprzednika (ten kosztuje około 10 000 złotych).

Źródło: Nvidia