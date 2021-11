Firma AMD pokazuje, że nie zamierza odpuszczać w segmencie profesjonalnym. Mało tego! Producent chce objąć pozycję lidera na tym rynku – właśnie poznaliśmy pierwsze szczegóły na temat nadchodzących procesorów Epyc i akceleratorów obliczeniowych Instinct.

AMD ujawniło szczegóły na temat ulepszonych procesorów Epyc 7003 - modele Milan-X mają korzystać z technologii 3D V-Cache, co pozwoli znacząco poprawić ich wydajność w profesjonalnych zastosowaniach.

Producent przy okazji zapowiedział kolejne generacje procesorów - modele Epyc Genoa z 96 rdzeniami Zen 4 i Epyc Bergamo ze 128 rdzeniami Zen 4c. Premiera spodziewana jest w 2022 i 2023 roku.

Podczas konferencji zaprezentowano także akceleratory obliczeniowe Instinct MI200 - to pierwsze konstrukcje z rdzeniami MCM, które oferują kilkukrotnie lepsze osiągi względem propozycji konkurencji.

Jesteśmy świeżo po konferencji AMD Accelerated Data Center Premiere, na której zapowiedziano ulepszone procesory Epyc 7003, kolejną generację Epyc 7004 oraz akceleratory obliczeniowe Instinct MI200 – sprzęt może mocno namieszać w segmencie profesjonalnym, zwłaszcza jeżeli chodzi o centra danych, wysokowydajne systemy obliczeniowe i superkomputery.

Ale po kolei...

Procesory AMD Epyc 7003 z pamięcią 3D V-Cache

Zgodnie z naszymi podejrzeniami, producent podczas konferencji zaprezentował ulepszone procesory AMD Epyc 7003 z pamięcią 3D V-Cache (nazwa kodowa Milan-X). Co prawda premiera układów spodziewana jest dopiero w pierwszym kwartale 2022 roku, ale już teraz ujawniono pierwsze szczegóły dotyczące specyfikacji i wydajności.

Jednostki Epyc 7003 "Milan-X" podobnie jak zwykłe modele Epyc 7003 "Milan" bazują na architekturze Zen 3 (do 64 rdzeni), ale oferują dodatkową pamięć podręczną trzeciego poziomu (L3) – jej pojemność wzrosła nawet 3-krotnie (w topowych modelach do 768 MB). Co ważne, nowe konstrukcje zachowują kompatybilność z obecnymi płytami głównymi z gniazdem SP3.

Większa pojemność pamięci podręcznej oczywiście przekłada się na lepszą wydajność - producent chwali się, że 16-rdzeniowy model w specyficznych zastosowaniach będzie nawet o 66% wydajniejszy (!) od zwykłego 16-rdzeniowca.

Bardzo ciekawie wypada też porównanie nowych procesorów do modeli konkurencji - zestawiono tutaj ze sobą konfigurację z dwoma procesorami Intel Xeon Platinum 8362 (64 rdzenie/128 wątków „Ice lake”) i dwoma procesorami AMD Epyc 75F3 (64 rdzenie/128 wątków „Zen 3”).

W zastosowaniach związanych z zaawansowanymi obliczeniami inżynieryjnymi, konfiguracja AMD ma oferować o 34 – 40% lepsze osiągi. Różnica jest więc naprawdę spora.

AMD Epyc Genoa i Bergamo - co przyniosą kolejne generacje procesorów?

AMD przy okazji uchyliło rąbka tajemnicy na temat kolejnych generacji procesorów z rodziny Epyc, które będą bazować na architekturze Zen 4 (produkowanej w litografii 5 nm). Przy okazji planowane jest tutaj wprowadzenie nowej platformy (SP5).

W przyszłym roku na rynku mają zadebiutować modele Epyc 7004 o nazwie kodowej Genoa - jednostki Zostaną wyposażone w nawet 96 rdzeni Zen 4 wyprodukowanych w litografii 5 nm. Producent chwali się, że będą to najwydajniejsze procesory na świecie dla serwerow.

Oprócz tego możemy oczekiwać nowych funkcji - obsługi pamięci DDR5, magistrali PCI-Express 5.0, a także magistrali CXL, aby umożliwić znaczną rozbudowę podsystemu pamięci w centrach danych.

To jednak nie koniec rewelacji, bo rok później mają pojawić się modele z generacji Bergamo. Według zapowiedzi, jednostki zaoferują jeszcze lepsze osiągi, specjalnie z myślą o zastosowaniach w chmurze obliczeniowej - układy mają dysponować nawet 128 rdzeniami Zen 4c, które są kompatybilne programowo z Zen 4, ale zoptymalizowane tak, aby umożliwić upchniecie jeszcze lepszej specyfikacji.

Producent zdradził, że modele Epyc Bergamo będą oferować te same funkcje programowe i ochronne, co Epyc Genoa, a do tego będą też kompatybilne z tymi samymi płytami głównymi. Premiera została zaplanowana na pierwszą połowę 2023 roku.

PS. Oczywiście na tym plany AMD się nie kończą - według najnowszych przecieków, w planach producenta są też modele Epyc Turin, które mają oferować nawet 256 rdzeni Zen 5.

Akceleratory AMD Instinct MI200 – rewolucja w systemach obliczeniowych

AMD zaprezentowało też nową generację akceleratorów obliczeniowych Instinct – modele z generacji MI200 zastępują serię MI100, wprowadzają ogromny skok wydajnościowy. Wszystko dzięki rewolucji w budowie akceleratorów.

Modele MI200 korzystają z dwóch jąder krzemowych na bazie architektury CDNA 2, które wykonano w 6-nanometrowej litografii (mamy zatem do czynienia z pierwszym układem graficznym na bazie konstrukcji typu MCM - Multi-chip module). Kluczowe znaczenie odgrywa tutaj superszybka magistrala, która pozwala połączyć obydwa jądra oraz pamięć HBM2E (producent zastosował tutaj specjalne połączenie EFB - Elevated Fanout Bridge, które ma ułatwić i obniżyć koszta produkcji procesorów graficznych).

Zastosowanie dwóch jąder krzemowych pozwoliło upchnąć naprawdę mocarną specyfikację - nowe akceleratory oferują do 220 jednostek obliczeniowych (CU) i do 880 jednostek Matrix Cores (2. generacji). Oprócz tego przewidziano maksymalnie 128 GB pamięci HBM2E.

Osiągi akceleratora AMD Instinct MI200 wyglądają naprawdę imponująco – zresztą zobaczcie sami jak wypada on na tle konkurencyjnego modelu Nvidia A100:

Oczywiście ma to też przełożenie na wydajność – producent pochwalił się wynikami testów zorientowanych na obliczenia dużej skali (HPC - High-erformance computing).

W aplikacjach HPC przewaga MI200 względem A100 ma sięgać 40 – 140%, ale w konkretnych testach przewaga ma wynosić już 120 – 200%. Trzeba przyznać, że możliwości sprzętu wyglądają imponująco.

Akceleratory Instinct MI200 pojawią się w dwóch wersjach. Już teraz zaprezentowano modele MI250 i MI250X w postaci modułu OAM (OCP Accelerator Module), ale niebawem pojawi się też MI210 w postaci tradycyjnej karty rozszerzeń pod PCI-Express.

Przy okazji udostępniono nową wersję platformy Radeon Open Compute Platform (ROCm), która pozwala przyspieszyć rozwój wydajnych i efektywnych energetycznie heterogenicznych systemów obliczeniowych. ROCm 5.0 już na starcie zapewnia wsparcie dla AMD Instinct MI200.

Pozycja Intela i Nvidii zagrożona?

Konferencja AMD dała jasny sygnał, że „czerwoni” poważnie traktują segment centrów danych i zamierzają uszczknąć jeszcze kawałek tego "tortu" dla siebie – nadchodzi premiera wydajniejszych procesorów i akceleratorów obliczeniowych, które mogą poważnie namieszać na rynku.

Czy pozycja Intela i Nvidii, czyli dotychczasowych liderów branży, wydaje się zagrożona? Obydwaj producenci na pewno nie mogą spać spokojnie, ale pewnie szykują odpowiedź na nowości AMD. Jak będzie w praktyce? Pewnie przekonamy się po premierze sprzętu, ale też po zainteresowaniu ze strony partnerów.

PS. Jakbyście byli zainteresowani szczegółami, poniżej możecie zobaczyć powtórkę konferencji AMD:

Źródło: AMD