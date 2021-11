Złodzieje upodobali sobie różnego rodzaju kosztowności, ale najczęściej słyszymy o kradzieży pieniędzy, biżuterii czy dzieł sztuki. Co jednak powiecie na kradzież... transportu kart graficznych? Właśnie taka historia wydarzyła się w Stanach Zjednoczonych.

Złodzieje ukradli karty graficzne GeForce RTX 3000

Jacob Freeman z firmy EVGA opublikował na forum producenta zaskakujące ogłoszenie - w miniony tydzień złodzieje ukradli dostawę kart graficznych GeForce RTX 3000, która była transportowana z San Francisco do centrum dystrybucyjnego w Południowej Kalifornii.

Freeman nie ujawnił ile kart zostało skradzionych, ale łupem złodziei miały paść modele o sugerowanej cenie 329,99 do 1959,99 dolarów (przez kryzys na rynku ich wartość może być jednak dużo wyższa) - można zatem podejrzewać, że były to konstrukcje z całej generacji, od średniopółkowych GeForce RTX 3060 do topowych GeForce RTX 3090.

Jak sprawdzić, czy mamy do czynienia z kradzioną kartą graficzną? Co prawda sprawa raczej dotyczy Stanów Zjednoczonych, ale producent potwierdził numery seryjne trefnych sztuk, więc rejestracja takich modeli do gwarancji będzie niemożliwa (modele, które uda się zarejestrować pochodzą z legalnego źródła). W razie wątpliwości można też poprosić sprzedawcę o dowód zakupu.

EVGA zwraca uwagę, że sprzedaż i zakup kradzionego towaru jest przestępstwem. Wszelkie osoby posiadające jakiekolwiek informacje o kradzieży są proszone o kontakt z producentem.

Źródło: EVGA